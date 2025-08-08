Het Vakantie Festival blijft grote namen aan zich binden: ook Holland America Line heeft haar deelname bevestigd aan de eerste editie van het event dat plaatsvindt van donderdag 5 tot en met zaterdag 7 februari 2026 in de Brabanthallen in ’s-Hertogenbosch. De premium cruisemaatschappij met diepe Nederlandse wortels is daarmee een van de iconen uit de sector die meebouwt aan dit nieuwe reisplatform.

Nico Bleichrodt (Vice President International Sales & Marketing bij Holland America Line) licht de keuze toe: “Holland America Line staat voor elegantie, uitzonderlijke service en onvergetelijke reisroutes over de hele wereld. We zien het Vakantie Festival als een waardevol podium om nieuwe potentiële cruisereizigers te inspireren en direct in contact te komen met een publiek dat bewust kiest voor kwaliteit en beleving. Het biedt ons tevens een mooie gelegenheid om ons verhoogde aanbod van vertrekken vanuit Nederland voor 2026 en 2027 aan deze doelgroep te presenteren.”

Cruisen

Met meer dan 150 jaar geschiedenis, een sterk internationaal profiel en bijzondere vaarroutes, van Alaska tot Azië en van Europe tot de Caribbean, is Holland America Line een gevestigde naam binnen de cruise-industrie. Tijdens het festival laat de rederij zien dat cruisen vandaag de dag veelzijdiger en toegankelijker is dan ooit.

Wereldwijd merk

T.J. van Apeldoorn (medeoprichter van het Vakantie Festival) is trots op deze toevoeging: “De deelname van Holland America Line is van grote waarde. Het is een wereldwijd merk met Nederlandse roots en een indrukwekkend trackrecord. Hun aanwezigheid bevestigt dat het Vakantie Festival breed gedragen wordt, ook door partijen die zich alleen verbinden aan hoogwaardige, kwalitatieve events.”

Wegdromen

Ook medeoprichter Frits Kuijper reageert enthousiast: “Holland America Line straalt klasse, traditie en ontdekking uit. Dat ze meevaren met ons festival, geeft een fantastische glans aan het deelnemersveld. Dit is een merk waar je als bezoeker bij wegdroomt en precies dat willen we laten gebeuren in de Brabanthallen.”

Vakantie Festival

Het Vakantie Festival vindt plaats van donderdag 5 tot en met zaterdag 7 februari 2026 en brengt bestemmingen, reisorganisaties en travel lifestyle-merken samen in een inspirerende festivalsfeer vol beleving, advies en entertainment. Benieuwd naar de mogelijkheden om deel te nemen? Kijk op https://vakantiefestival.com/info of neem contact op met het team via sales@vakantiefestival.com / 085 486 85 41.