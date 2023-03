Icelandair verhoogt capaciteit met 25%

Deel dit artikel

Icelandair heeft vandaag haar dienstregeling voor het winterseizoen 2023-2024 aangekondigd. De luchtvaartmaatschappij vliegt deze winter naar 36 bestemmingen, met een capaciteitstoename van 20-25% ten opzichte van vorige winter. Naar een aantal bestemmingen wordt bovendien vaker gevlogen. Ook zijn er voor het eerst dagelijkse vluchten naar New York en Boston toegevoegd aan de winterdienstregeling. Hiermee zijn er per week vanuit Reykjavik tot 11 vluchten naar Boston en tot 21 vluchten naar New York. Het uitgebreide netwerk biedt passagiers meer keuze en flexibiliteit vanuit de hub van Icelandair in Reykjavik.

Vanwege de grote vraag en sterke commerciële prestaties zijn de routes Rome, Barcelona, Raleigh Durham, Baltimore en Vancouver allemaal opgewaardeerd van seizoensgebonden naar het hele jaar door voor de winter van 23/24.

Meer vluchten en flexibiliteit

Naast de uitbreiding van de seizoensbestemmingen, zal het aantal vluchten ook worden aangepast om ervoor te zorgen dat aan de reisbehoeften van klanten wordt voldaan. Dit biedt passagiers meer opties om te vliegen met Icelandair. Zo komen er dagelijkse vluchten van Keflavik naar Chicago, Minneapolis en München. Verder zal er vaker worden gevlogen naar populaire bestemmingen zoals Boston en New York.

“Vanwege een hoge vraag kunnen we ons meest uitgebreide winterprogramma tot nu toe aanbieden,” zegt Tomas Ingason, Icelandair Chief Revenu Officer, over de groei. Hij vervolgt: “We hebben seizoensgebonden routes kunnen uitbreiden naar year-round bestemmingen en het aantal vluchten naar andere bestemmingen in het hele netwerk kunnen verhogen voor het winterseizoen van 23/24. Ik ben trots dat we hiermee de capaciteit van Icelandair met 20-25% hebben verhoogd. We zijn altijd op zoek naar verdere mogelijkheden om ons netwerk voor klanten te optimaliseren, zodat we onze passagiers nog meer reismogelijkheden kunnen bieden.”

Flexibiliteit in het maken van een tussenstop

De dagelijkse vluchten gedurende het hele jaar naar Boston en New York hebben een gunstige vertrektijd vanuit IJsland, evenals tal van verbindingen naar bestemmingen in de hele VS met partnerluchtvaartmaatschappij JetBlue. De grotere capaciteit en route-uitbreiding geeft passagiers ook meer keuze als het gaat om transatlantische tussenstops in IJsland. Met het “stopover programma” kunnen passagiers een paar dagen verblijven in IJsland alvorens zij hun reis vervolgen tussen Europa en Noord-Amerikaanse bestemmingen, zonder daar extra voor te hoeven betalen.

Auteur Sharon Evers