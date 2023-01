Interhome voegt 6.000 acco’s toe aan aanbod

Deel dit artikel

De Interhome Group heeft Denemarken aan zijn portefeuille toegevoegd door een strategisch partnerschap met een aanbieder van meer dan 6.000 vakantiehuizen en appartementen. Denemarken, dat een enorme regionale diversiteit en panoramische kustlandschappen biedt tussen de Noordzee en de Oostzee, is de afgelopen jaren steeds populairder geworden als toeristische bestemming.

“We zijn verheugd dat we in Sol og Strand een exclusieve partner voor de Deense markt hebben gevonden, die qua waarden en bedrijfsmodel uitstekend bij ons past”, aldus Jörg Herrmann, CEO van Interhome Group. “Wij kennen de oprichters en het management van Sol og Strand al vele jaren persoonlijk en hebben bewondering voor de manier waarop de organisatie zich blijft ontwikkelen. Los van onze gedeelde passie voor vakantiehuizen hebben we allebei als doel dat we, door het succesvol bemiddelen van vakantieaccommodaties, zowel onze gasten als onze huiseigenaren gelukkig maken”, voegde hij eraan toe. De meer dan 6.000 accommodaties van Sol og Strand in Denemarken zullen de komende weken voortdurend aan de website worden toegevoegd.”

“We zijn altijd op zoek naar mogelijkheden om onze activiteiten uit te breiden en onze positie in de markt te optimaliseren. Dit strategische partnerschap met Interhome Group biedt ons een perfecte oplossing: met zijn platforms en uitgebreide internationale netwerk zal Interhome Group ons helpen het aantal boekingen voor vakantieaccommodaties in Denemarken te verhogen”, aldus Per Dam, directeur van Sol og Strand.

Author Sharon Evers