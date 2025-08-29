Per 1 september 2025 treedt Irene Lipper toe als partner bij ITN Marketing. Samen met oprichtster Karin Gomes zal zij het eerste jaar de leiding delen. Met deze stap bundelen twee ervaren krachten hun expertise en netwerk om ITN verder te laten groeien als allround marketing-, destination management- en pr-consultancybureau.

Tegelijkertijd verwelkomt ITN een veelbelovende nieuwe klant: West Sweden Tourist Board. Voor deze Scandinavische bestemming wordt ITN verantwoordelijk voor de pr-activiteiten in Nederland en Vlaanderen. Om de samenwerking optimaal te ondersteunen, is Anne Tusveld – jarenlang hét gezicht van Visit Sweden – aangetrokken als lead op het account.

Versterken en verder bouwen

ITN is al jarenlang een bekende naam binnen de reisbranche. Het bureau organiseert onder meer de succesvolle USA-Canada Experience – hét event voor reisprofessionals die zich willen laten informeren en inspireren over Noord-Amerika – en de USA & Canada Reisbeurs, de grootste Noord-Amerika-consumentenbeurs van Nederland. Naast deze succesvolle evenementen vertegenwoordigt het bureau onder andere VIA Rail Canada (voor de Benelux, Frankrijk, Duitsland en Zwitserland) en Tourism Yukon (Benelux).

“Ik ben enorm blij met deze kans”, aldus Irene “Samen met Karin, onze partners en klanten kijk ik ernaar uit om ITN verder te laten groeien. De kracht van ITN zit voor mij in de inhoud én in het verbinden van mensen. Juist daar zie ik volop mogelijkheden om onze events nog meer betekenis te geven en de positie van ITN in de markt verder te versterken.”

Nieuwe klant: West-Zweden

Met de toevoeging van West-Zweden breidt ITN Marketing haar portfolio uit met een veelbelovende en veelzijdige bestemming. De focus van de samenwerking ligt op het versterken van de zichtbaarheid van de regio bij de Nederlandstalige consument, media en reisprofessionals. Met de komst van Anne Tusveld en haar bewezen track record in Scandinavische marketing, is de kennis en ervaring stevig verankerd en onderstreept het bureau haar professionele ambitie.

Ann-Charlotte Carlsson Chevrier, Head of Marketing bij West Sweden Tourist Board: “We kijken uit naar onze samenwerking met ITN Marketing. Met hun expertise, ervaring en netwerk zijn we ervan overtuigd dat West-Zweden op inspirerende en effectieve wijze onder de aandacht wordt gebracht bij de juiste doelgroepen in Nederland.”