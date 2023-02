ITB Berlijn Conventie ‘Mastering Transformation’ 7 maart van start

Deel dit artikel

Onder het motto “Open for Change” komen van 7 tot 9 maart professionals uit het toerisme en belangrijke spelers in de wereldwijde reisindustrie live bijeen op de grootste reisbeurs ter wereld, ITB Berlin. Parallel aan ITB Berlin 2023 zal het belangrijkste vakcongres van de reis- en toerismebranche, de ITB Berlin Convention, opnieuw de belangrijkste spelers van de internationale reisgemeenschap samenbrengen.

Onder het leidende thema “Mastering Transformation” zullen experts uit de industrie baanbrekende onderwerpen bespreken in verschillende thematische tracks, waaronder Travel Technology, Marketing & Sales, Future Travel, MICE, Sustainability en Social Responsibility.

Verantwoord toerisme

Prof. Dr. Hans Joachim Schellnhuber, emeritus directeur van het Potsdam Institute for Climate Impact Research, zal de interacties tussen klimaatverandering en toerisme toelichten. De relevantie van nieuwe duurzaamheidsnormen is het onderwerp van een panel met Glenn Mandziuk, (CEO, Sustainable Hospitality) en anderen. Paneldiscussies van de trackpartner BMZ (Federaal Ministerie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling) zullen gaan over politiek, bijvoorbeeld over de gevolgen van de nieuwe wet op de toeleveringsketen.

Marketing en distributie Track

De track biedt boeiende inzichten in consumententrends en digitale transformatieprocessen en in de toekomst van touroperator- en distributiemanagement. Sprekers zijn onder meer Garry Wiseman (CIO, Sabre) over de toekomst van reisdistributie, Kathrin Anselm (General Manager Airbnb DACH, CEE & Russia) geeft in een Fireside Chat inzicht in de reiswereld van morgen en Charles Ehredt (CEO, Currency Alliance) spreekt over klantbehoud en loyaliteitsprogramma’s.

Touroperator en Travel Sales Track

De Tour Operator & Travel Sales Track bespreekt strategieën voor touroperators en distributeurs die op zoek zijn naar nieuwe concepten in de nasleep van de recente crises.

