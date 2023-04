Japan kiest voor AVIAREPS

Deel dit artikel

AVIAREPS Benelux vertegenwoordigt sinds 1 april Japan op de Nederlandse markt. De samenwerking duurt vooralsnog een jaar, tot en met 31 maart 2024. AVIAREPS gaat de Japanse belangen op het gebied van marketing, PR en trade behartigen.

Japan is een veelzijdige toeristische bestemming met prachtige landschappen, levendige steden, diverse cultuur en een grote variëteit aan culinaire belevingen. Het land is rijk aan natuur en biedt verschillende outdoor mogelijkheden voor haar bezoekers zoals skiën, duiken en wandelen. Sinds 11 oktober 2022 is het land weer geopend voor individuele toeristen. De Japanse overheid heeft inkomend toerisme een belangrijke pijler gemaakt in haar nationale groeistrategie. JNTO’s missie is het promoten van Japan als een aantrekkelijke toeristische bestemming voor de gehele wereld en het boosten van inkomend toerisme voor Japan.

AVIAREPS Benelux gaat JNTO helpen om haar groeidoelstellingen te realiseren en haar positie op de Nederlandse markt te versterken door middel van doelgerichte PR en marketingstrategieën. Dit wordt gedaan door het gebruik van de kennis van het team van AVIAREPS Benelux, zij zetten een marktspecifieke strategie op om de unieke bestemming Japan te promoten in Nederland, met als doel om het aantal Nederlandse bezoekers in Japan te verhogen.

Jun Jinushi, Executive Director bij JNTO Londen: “Dit is de eerste keer in vier jaar tijd dat we weer overzeese bezoekers kunnen verwelkomen tijdens het Japanse Kersenbloesem seizoen. Gedurende de afgelopen jaren hebben we gewerkt aan drie toeristische initiatieven: duurzaamheid, avontuur en luxe. We kijken er naar uit om dit jaar de Adventure Travel World Summit te mogen verwelkomen in Hokkaidi in September. Van stedentrips tot tropische zandstranden in Zuid Okinawa, Japan biedt unieke toeristische mogelijkheden gedurende het hele jaar en we kijken ernaar uit om samen met AVIAREPS alle mogelijkheden van het land te laten zien aan de Nederlandse markt.”

Martijn Strijker, General Manager AVIAREPS Benelux: “Het is een eer om een veelzijdig land als Japan aan ons klantportfolio te mogen toevoegen. Het is een van de meest bijzondere bestemmingen van Azië. Wij Nederlanders kennen Japan voornamelijk als het land van sushi, geisha’s, kersenbloesem en sumoworstelen. Maar het land heeft de Nederlandse vakantieganger-in-spé een schat aan reiservaringen te bieden. Indrukwekkende steden zoals Tokyo en Kyoto, prachtige natuur waaronder slapende vulkanen en bamboebossen, een eeuwenoude rijke cultuur met fraaie tempels en shrines en natuurlijk de hoogstaande Japanse keuken.”

“Wij zullen Japan het komende jaar onder de aandacht brengen van trade- en mediapartners en consumenten. Ons doel is het marktaandeel Nederlandse toeristen dat Japan als vakantiebestemming kiest, te vergroten. Binnenkort kan de markt de diverse initiatieven van onze kant verwachten. ”

Auteur Sharon Evers