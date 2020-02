“Kaapverdië daalt in populariteit, Curaçao maakt comeback”

Nederlanders die niet op wintersport gaan, kiezen massaal voor Spanje. 29% van de geboekte vliegvakanties in de voorjaarsvakantie gaat daarheen, blijkt uit cijfers van dé VakantieDiscounter. Spanje doet het wel beduidend minder dan vorig jaar: toen was maar liefst 38% van de voorjaarsvakanties naar de Spaanse zon.

Ook Egypte (18%) en Portugal (8%) doen het goed dit voorjaar en staan, net als vorig jaar, in de top drie van zonnige bestemmingen. Egypte wint duidelijk terrein ten koste van Spanje. Dat geldt echter niet voor alle Afrikaanse bestemmingen.

Comeback

“Kaapverdië neemt af in populariteit. Door het faillissement van Thomas Cook is die bestemming aanzienlijk duurder geworden en daardoor valt de keuze vaker op andere verre bestemmingen”, aldus Laura Vlaanderen van dé VakantieDiscounter. “Zo zien we dat Curaçao aan een comeback bezig is. En het altijd warme Dubai is nieuw in de top 10 deze voorjaarsvakantie.”

All-inclusive

Het aantal Nederlanders dat dit voorjaar voor een all inclusive-vakantie kiest, is gestegen: 48% van de vakantiegangers verkiest dit verzorgingstype boven logies en ontbijt (24%). In 2019 was dat nog 43% van de Nederlanders. Ook hotels zijn nóg meer in populariteit gestegen: waar in 86% van de mensen die op een zonnige voorjaarsvakantie gingen voor een hotel koos, is dat in 2020 maar liefst 91%. Gemiddeld geven we ook nog een meer uit dit jaar: € 644,- ten opzichte van € 609,- in 2019: een stijging van 6%.

