Lelystad Airport staat op het punt geopend te worden voor maximaal 10.000 vakantievluchten per jaar.

Foto ©Ivo Antonie de Rooij/Shutterstock.com

De Telegraaf bracht dat nieuws op basis van Haagse bronnen. Naast commerciële vluchten wil het kabinet de luchthaven in Flevoland inzetten als nieuwe thuisbasis voor F-35-gevechtsvliegtuigen.

Het voorstel ligt binnen twee weken op tafel in de ministerraad. Al in 2018 werd de luchthaven aangewezen als overloop voor Schiphol, maar politieke verdeeldheid en milieukwesties hielden de opening tegen. De gemeente Lelystad en de provincie Flevoland stelden als harde eis dat er naast militaire activiteiten ook passagiersvluchten plaatsvinden. Alleen straaljagers was voor hen “onbespreekbaar”. Uit recente berekeningen blijkt bovendien dat de luchthaven al bij 10.000 vakantievluchten per jaar rendabel kan draaien.

Naast vakantievluchten wil Defensie vanaf Lelystad zo’n 2.300 F-35-vluchten per jaar uitvoeren. Volgens Defensie heeft Lelystad van alle onderzochte locaties de minste geluidsimpact. Wel is er weerstand vanuit natuurorganisaties en de agrarische sector. De openstelling van Lelystad Airport wordt een belangrijke stap om luchtvaartcapaciteit beter te spreiden en tegelijk de militaire slagkracht uit te breiden. Voor de definitieve uitvoering zijn nog natuurvergunningen nodig en worden juridische procedures verwacht.