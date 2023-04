“Kapitaal staat op het veld”

Deel dit artikel

De één is al jaren een bekend gezicht in de branche en heeft meerdere reisbureaus onder zijn hoede. De ander komt eigenlijk pas net kijken en is dit jaar verkozen tot Travel Talent of The Year op het Reisgala. Wat kunnen ze van elkaar leren en hoe kijken ze naar de branche?



Eén ding hebben Arjan Dijkshoorn (VakantieXperts Van der Werf en VakantieXperts De Groot) en Kevin Ooms (Prijsvrij/D-reizen) met elkaar gemeen; ze zijn allebei voor Feyenoord, dus spreken ze af in De Kuip in Rotterdam om met elkaar in gesprek te gaan.

Kevin: “Je hebt in 2020, in de coronatijd, de gewaagde stap genomen om VakantieXperts de Groot over te nemen. Hoe kijk je hier nu op terug?”

Arjan: “Toen ik de winkels wilde kopen waren er nog drie geïnteresseerden, één daarvan was de D-rt Groep. Ik werd toen gebeld door de D-rt Groep of ik écht geïnteresseerd was, maar ik had al veel langer de ambitie om uit te breiden. Dus toen de mogelijkheid zich voordeed, greep ik die kans. Ik kende de bedrijven en het personeel al goed. D-rt is toen ook gestopt met bieden en een half jaar later was het bedrijf failliet. De meiden van het reisbureau waren blij dat ik die winkels had overgenomen, anders waren ze meegegaan in het faillissement. Ik kocht de winkels in oktober 2020 met het idee dat de pandemie in 2021 wel over zou zijn en we weer volle bak aan de slag konden. Helaas kreeg dat nog een staartje en gingen we zelfs in lockdown.”

Kevin: “Jij moest je winkels ook sluiten neem ik aan, hoe was dat?”

Arjan: “Ja, alles moest dicht en ik kreeg ook geen tegemoetkoming vaste lasten (TVL) omdat ik pas net was begonnen. Ik werd toen gezien als startende ondernemer. Wel heb ik aangevochten dat ik Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW) zou ontvangen voor het personeel, dat is gelukkig wel gelukt.”

Kevin: “Wij hebben toen ook net geluk gehad met de overname van D-reizen. In de zomer van 2021 ging het redelijk goed, toen eind dat jaar die dip weer kwam hadden we net de goede referentie om NOW te ontvangen.”

Arjan: “Nu alles weer wat normaler is, heb ik gelukkig vorig jaar een goed jaar gedraaid met de winkels. Heel eerlijk, de pandemie heeft ook voordelen opgeleverd. Uiteraard hebben we er veel last van gehad, maar ik zie nu ook weer een grote groep klanten die juist weer terugkeert naar het reisbureau. De kaarten zijn weer opnieuw geschud.”

Arjan: “Geldt dat voor jullie ook?”

Kevin: “Ook wij hebben een goed jaar gedraaid. We hebben nu 80 winkels en voor elke winkel hebben we de 2019 budgetten gehanteerd. Vorig jaar, eind van de zomer, hebben we al deze budgetten al gehaald.”

Arjan: “Dat vind ik knap, zeker omdat je toch als “failliete” boedel weer opnieuw moet beginnen na de slechte berichtgeving in de media. Het is mooi om te zien dat mensen toch weer snel terugkeren, ook na een faillissement. Dan blijkt maar weer dat klanten niet voor het bedrijf komen, maar voor de mensen die werken op het reisbureau. Want dat is het belangrijkste: goede medewerkers. Of zoals ze op deze locatie zouden zeggen: kapitaal staat op het veld. Mensen kijken niet welke naam er op de gevel staat, maar door wie ze geholpen zijn in de winkel.”

