Het Vakantie Festival, dat plaatsvindt van 5 t/m 7 februari 2026 in de Brabanthallen in ’s-Hertogenbosch, kondigt met trots een nieuwe samenwerking aan met Kids Vakantiegids. Het toonaangevende platform voor gezinsvakanties wordt officieel partner van de Family & Kids Area, het hart van het festival waar alles draait om vakantieplezier voor het hele gezin.

De samenwerking zorgt voor een extra dosis beleving en herkenbaarheid voor gezinnen met kinderen. Een van de hoogtepunten van het weekend wordt de feestelijke uitreiking van de Kids Vakantiegids Awards, de felbegeerde publieksprijzen waarmee elk jaar de meest kindvriendelijke touroperators, populairste vakanties en leukste vakantiemascotte worden bekroond.

Marlotte Lubbers, eigenaar van Kids Vakantiegids, kijkt enthousiast uit naar de samenwerking: ‘Kids Vakantiegids en het Vakantie Festival delen dezelfde missie: gezinnen inspireren om samen onvergetelijke vakanties te beleven. Door onze krachten te bundelen creëren we een event waar kinderen en ouders zich echt thuis voelen, met volop plezier, beleving en reisinspiratie. De uitreiking van de Kids Vakantiegids Awards 2026 op het festival maakt het feest compleet.’

Naast de awardshow staat er nog meer op het programma. Zo vindt er een vrolijke mascotte-optocht plaats met geliefde vakantiemascottes, die samen met de kinderen over het festivalparcours trekken. Aansluitend gaat het dak eraf met DJ JoyLiana en de Kids Vakantiegids Detectives op het Vakantie Festival Main Stage. JoyLiana is een rijzende ster onder jongeren en bekend van TikTok en YouTube.

Frits Kuijper, mede-oprichter van het Vakantie Festival, is enthousiast over de samenwerking: ‘Met Kids Vakantiegids als partner krijgt onze Family & Kids Area precies de vrolijke energie waar we naar zochten. Het wordt een plek vol herkenning, plezier en verrassingen voor kinderen én hun ouders.’

T.J. van Apeldoorn, mede-oprichter van het Vakantie Festival, vult aan: ‘We willen dat gezinnen het Vakantie Festival beleven als een dagje vakantie op zich. Met Kids Vakantiegids, de mascotteparade en een show van DJ JoyLiana brengen we die vakantiebeleving tot leven. Dit wordt een van de vele feestelijke onderdelen van het hele event.’

Het Vakantie Festival vindt plaats van 5 t/m 7 februari 2026 en brengt bestemmingen, reisorganisaties en travel lifestyle-merken samen in een inspirerende festivalsfeer vol beleving, advies en entertainment. Benieuwd naar de mogelijkheden om deel te nemen? Kijk op vakantiefestival.com/info of neem contact op met ons team via sales@vakantiefestival.com / 085 486 85 41.

Kids Vakantiegids is het grootste familievakantieplatform van Nederland en speelt in op de behoefte van kids en hun ouders/verzorgers om een of vakantie te zoeken die past bij de wensen van de hele familie. Op de website Kidsvakantiegids.nl vinden jaarlijks ruim 3 miljoen bezoekers uitgebreide bestemmingsinformatie, inspirerende vakantietips en een met zorg geselecteerd aanbod van tientallen kindvriendelijke reisorganisaties. De Kids Vakantiegids Awards worden voor de 17e keer uitgereikt.