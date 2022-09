Deel dit artikel

Het jaar 2021 was een jaar van herstel op alle niveaus voor RIU Hotels & Resorts, alsook een jaar van gedurfde beslissingen en nieuwe investeringen. Het verslag, dat RIU in juli jl. aan haar stakeholders heeft gepresenteerd, is het eerste in zijn soort, omdat het niet alleen het verslag over de activiteiten van het bedrijf op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen is, maar ook de belangrijkste doelstellingen en projecten van de hotelketen voor 2021 bevat.

Het bedrijf heeft zijn activiteiten kunnen herstellen na 2020, het jaar van de pandemie. Deze gebeurtenis leidde tot een wijziging in de volgorde van de prioriteiten van de keten, aangezien het waarborgen van de veiligheid van de mensen toen het hoofddoel werd en nu nog steeds is. Maar er zijn ook partnerschappen gehandhaafd en versterkt, terwijl er nieuwe zijn ontstaan op het gebied van zowel sociale investeringen als de bescherming van de biodiversiteit.

Kinderen blijven de voornaamste doelgroep van RIU (72% van de sociale investeringen), met projecten gericht op gezondheid, sociale ontwikkeling en onderwijs. RIU investeerde in 2021 in totaal 820.156 euro in 29 projecten die in samenwerking met 24 strategische partners zijn ontwikkeld.

De directe begunstigden waren 8.169 kinderen en jongeren, terwijl de acties indirect een positief effect hadden op 38.830 mensen. Ook zijn voor het eerst in de sector alle werkzaamheden gecontroleerd met een systeem voor de evaluatie van het sociale effect van de projecten.

Het volledige verslag is hier te raadplegen en te downloaden.

