KLM heeft onlangs een nieuwe service gelanceerd: Change&Fly. Change&Fly biedt klanten de mogelijkheid om flexibiliteit te kopen om hun niet-wijzigbare Basic- of Light-tariefticket in Economy Class te wijzigen.

Deze flexibiliteit omvat een wijziging van vlucht, datum en/of bestemming tot veertien dagen voor vertrek. Het is alleen van toepassing op klanten die reizen met vluchten van AF of KL naar een korte of middellange afstand.

NDC

Op dit moment is de service nog niet beschikbaar voor agenten, maar KLM heeft de ANVR verzekerd dat deze nieuwe propositie ook in het NDC-kanaal beschikbaar komt. “KLM is in gesprek met het NDC ontwikkelteam om duidelijkheid te krijgen over de timeline. Jammer uiteraard dat het nu nog niet beschikbaar is, maar de optie komt zeker beschikbaar voor agenten”, laat de ANVR weten.