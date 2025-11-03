KLM heeft met de vakbonden CNV, De Unie, FNV, NVLT en VKP een cao-resultaat bereikt over een nieuwe cao voor grondmedewerkers. De vakbonden leggen het resultaat nu voor aan hun leden, zodat de nieuwe cao bij instemming door de vakbonden nog dit jaar kan worden ingevoerd.

De cao loopt twee jaar, met terugwerkende kracht van 1 maart 2025 tot en met 28 februari 2027. Medewerkers krijgen onder meer 3,25% loonsverhoging, een eenmalige netto-uitkering, een verbeterde winstdelingsregeling en een structurele regeling voor oudere medewerkers om minder te werken of eerder te stoppen. Daarnaast zijn er ook afspraken gemaakt over flexibiliteit en productiviteit.

Gesprekken

Begin september werd al een onderhandelingsresultaat bereikt met NVLT, VKP en De Unie. In oktober zijn de gesprekken met FNV en CNV hervat onder begeleiding van een externe bemiddelaar. Dit heeft geleid tot aanvullingen op het onderhandelingsresultaat waar alle vijf de vakbonden achter staan. KLM ziet dit als een belangrijke stap in het bieden van duidelijkheid en perspectief voor alle grondmedewerkers en KLM.

Loonsverhoging

Onderdeel van het cao-resultaat is een structurele loonsverhoging van 1% per 1 december 2025, gevolgd door 1,25% per 1 juli 2026 en 1% per 1 januari 2027. Daarnaast ontvangen medewerkers een eenmalige netto-uitkering van €500 in december 2025 en €250 netto in januari 2026 op basis van een fulltime dienstverband. In totaal komt de structurele loonsverhoging daarmee uit op 3,25% over de looptijd van de cao. Ook telt de ploegentoeslag vanaf 1 januari 2026 mee in de grondslag voor de eindejaarsuitkering.

Stevige afspraken

Miriam Kartman, HR-directeur KLM: “We zijn blij dat we met álle vijf vakbonden tot een cao-resultaat zijn gekomen. In de huidige financiële realiteit van KLM hebben we elkaar gevonden in stevige afspraken over beloning, loopbaan, productiviteit en flexibiliteit. Dit is goed nieuws voor onze collega’s, die hun koopkracht behouden, en voor het hele bedrijf.”

Stemmen

FNV laat weten dat het op dit moment gaat om een eindbod, omdat het niet volledig voldoet aan de eisen die ze als FNV aan een resultaat hebben gesteld. “Op veel punten voldoet het slechts aan de minimuminzet die we hebben bepaald tijdens de actievergaderingen van juni.” Medewerkers kunnen stemmen tot vrijdag 14 november 2025 om 12.00 uur. Als een meerderheid van de leden vóór het eindbod stemt, dan is er een nieuwe cao. “Bij een tegenstem wordt het ultimatum weer van kracht en gaan we ons beraden hoe we verder gaan”, aldus FNV.

80-90-100

De 80-90-100-regeling, waarbij medewerkers op latere leeftijd 80% werken tegen 90% van het loon met 100% pensioenopbouw, wordt structureel gemaakt en uitgebreid voor medewerkers in ploegendienst. Ook de Regeling Vervroegde Uittreding (RVU) wordt vanaf 2026 structureel voor zware beroepen, in lijn met het landelijke akkoord. Verder wordt de winstdelingsregeling gelijkgetrokken met die van andere medewerkers, komt er een addendum voor technici en wordt het sociaal plan gemoderniseerd. Tot slot zijn er afspraken gemaakt over productiviteit en de inzet van flexibele arbeidskrachten.