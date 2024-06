KLM heeft vandaag de namen van de eerste vier A321neo-vliegtuigen bekendgemaakt. De eerste A321neo – de Koninginnepage – wordt eind augustus verwacht. Later dit jaar wordt de KLM-vloot versterkt met de Braamvlinder, Citroenvlinder en Porseleinvlinder.

Met deze nieuwe serie toestellen zet KLM haar traditie voort om vliegtuigen unieke namen te geven. In de afgelopen 104 jaar zijn verschillende thema’s voorbijgekomen, van namen van leden van het Koninklijk huis tot bruggen, luchtvaartpioniers en nationale parken. Het door KLM’ers bedachte en gekozen thema voor de nieuwe serie vliegtuigen is vlinders.



De introductie van de A321neo markeert een belangrijke mijlpaal in de vlootvernieuwing waarmee KLM invulling geeft aan het sectorplan: ‘Schoner, stiller, zuiniger’. De nieuwe vliegtuigen zijn volgens de maatschappij een stuk stiller dan de huidige generatie vliegtuigen en zorgen voor een CO2-reductie van 21% per passagier-kilometer.

Foto: KLM