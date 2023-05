KLM Holidays stopt met verkoop via reisagenten

Deel dit artikel

Reisagenten kunnen per 1 juli geen KLM Holidays-pakketreizen meer verkopen, dat laat KLM weten in een bericht.

“Op basis van deze feedback constateerden we dat onze boekingstool voor reisagenten om KLM Holidays-pakketreizen te verkopen op dit moment niet voldoende aansluit op de behoeften die er zijn in de markt. De nodige veranderingen aan de tool zijn helaas niet op korte termijn te realiseren. Om deze reden hebben wij besloten dat we de verkoop van pakketreizen via reisagenten (tijdelijk) zullen stoppen. Dit betekent dat je per 1 juli geen KLM Holidays-pakketreizen meer kunt verkopen”, aldus Lisette Klomp Bueters (Director Leisure Sales bij KLM).

Reisagenten kunnen nog tot 1 juli 2023 pakketreizen verkopen en ontvangen een commissie direct na elk verkocht pakket.

Directe verkoop

“Voor nu gaan wij ons focussen op de directe verkoop van pakketreizen aan consumenten. Hier zullen wij mee blijven doorgaan. Jij, als reisagent, blijft natuurlijk wel belangrijk voor KLM Holidays. Daarom onderzoeken we op welke wijze we in de toekomst weer met elkaar kunnen samenwerken. Hoelang deze stop duurt, is nog niet bekend. Wel is onze ambitie en verwachting dat op de lange termijn de indirecte verkoop weer ingezet zal worden. We houden je hiervan op de hoogte.”

Auteur Dylan Cinjee