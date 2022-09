KLM maakt nieuwe winterbestemmingen bekend

Deel dit artikel

Vanaf de winterdienstregeling (28 oktober 2022 tot 25 maart 2023) omvat het netwerk van KLM 163 bestemmingen: 92 in Europa en 71 intercontinentaal. Nieuw in het netwerk zijn Nantes in Frankrijk, Rovaniemi in Finland, Aarhus in Denemarken en Katowice in Polen. KLM zet deze winter ook de in de zomer gestarte vluchten naar Austin (Texas) voort. Naar Noord-Amerika biedt KLM meer stoelen aan ten opzichte van 2019.

KLM voegt de bestemmingen Nantes, Aarhus en Katowice toe aan haar Europese netwerk. Vanaf 29 oktober 2022 wordt Nantes twee keer per dag aangevlogen en Aarhus en Katowice dagelijks een keer. Ook nieuw in het Europese netwerk is Rovaniemi (Finland), waar KLM van 3 december 2022 tot 25 maart 2023 één keer per week op vliegt. Daarnaast zal KLM het aantal vluchten naar Teeside, Humberside, Cardiff, Southampton (UK) en Graz (Oostenrijk) worden opgeschaald. Als laatste zullen Napels (Italië) en Split (Kroatië) beide dagelijkse aangevlogen worden. Dit is nieuw in de winter maar een continuering van de zomerdienstregeling.

Noord-Amerika

In totaal vliegt KLM deze winter naar negentien bestemmingen in Noord-Amerika (Canada, VS, Mexico), goed voor 11 procent meer stoelen vergeleken met 2019. Zo vliegt KLM deze winter tien keer per week naar Los Angeles, wat neerkomt op drie extra vluchten per week vergeleken met vorig jaar winter. De bestemming Austin, die in de zomer van start ging, wordt voortgezet. Cancún (Mexico) is een winterbestemming die KLM in 2021 introduceerde en dit jaar opnieuw zal aanbieden. De nieuwe Premium Comfort-klasse van KLM is deze winter te boeken naar diverse bestemmingen in de VS en Canada. In deze klasse, die het midden houdt tussen Economy Class en World Business Class, ervaren klanten een nieuw serviceconcept van KLM in een aparte cabine met comfortabele stoelen en veel beenruimte.

Caraïben en Suriname

Naar het Caraïbisch gebied (met name de Antillen) is het aantal stoelen deze winter met meer dan 20% uitgebreid ten opzichte van 2019. Zo zal KLM Curaçao minstens tien keer per week aanbieden, met twee vluchten per dag tijdens de kerstperiode. Op de vlucht naar Aruba in combinatie met Bonaire zal KLM dagelijks het grootste toestel uit haar vloot, de Boeing 777-300ER (408 stoelen), inzetten.

Net als in de winter van 2021 biedt KLM ook dit seizoen vluchten aan naar Bridgetown (Barbados) en Port of Spain (Trinidad & Tobago).

Zuid-Amerika

Het aantal beschikbare stoelen op vluchten naar Zuid-Amerika neemt deze winter met 6% toe ten opzichte van vorig jaar. KLM vliegt dagelijks naar Argentinië, Brazilië, Chili, Colombia en Peru. Costa Rica wordt vier keer per week aangevlogen. KLM zal vijf vluchten per week naar Paramaribo uitvoeren, eveneens met de Boeing 777-300ER. Ook zal KLM Buenos Aires (Argentinië) weer gaan combineren met Santiago de Chile (Chili).

Afrika

KLM introduceert drie extra vluchten per week naar Kaapstad, Zuid-Afrika. Naast de dagelijkse dagvlucht kunnen klanten nu ook drie keer per week kiezen voor een nachtvlucht. Passagiers kunnen in de winter ook naar Zanzibar vliegen in combinatie met Dar es Salaam (beide Tanzania). Op vluchten naar Nairobi en Dar es Salaam is het steeds vaker mogelijk om KLM’s nieuwe Premium Comfort-klasse te boeken. KLM rust de komende tijd steeds meer langeafstandsvliegtuigen uit met dit nieuwe product, te beginnen met de Boeing 787 Dreamliners.

Azië

Het aantal beschikbare stoelen naar Azië is met maar liefst 50% gestegen ten opzichte van vorig jaar. Dit komt doordat een groot aantal Zuidoost-Aziatische bestemmingen hun deuren weer hebben geopend voor buitenlandse bezoekers.

Vluchten van/naar Tokyo Narita worden deze winter weer non-stop uitgevoerd. KLM blijft echter via een omweg vliegen, omdat het Russische luchtruim gesloten is. Ook de vluchten naar Kuala Lumpur (Maleisië), die verder gaan naar Jakarta (Indonesië), zullen deze winter rechtstreeks zijn, in plaats van via Singapore.Afgelopen zomer heeft KLM de vluchten naar Bangalore (India) hervat. Deze vluchten zullen deze winter worden voortgezet.

De vluchten naar China blijven vooralsnog beperkt. KLM vliegt deze winter drie keer per week op Shanghai/Hangzhou met een tussenstop in Seoul Incheon.

Author Sharon Evers