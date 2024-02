KLM vliegt deze zomer naar 155 bestemmingen, 92 in Europa en 63 intercontinentaal. KLM groeit ongeveer 7% in stoelen in vergelijking met de zomerdienstregeling van 2023 en komt daarbij nagenoeg op pre-coronaniveau uit. De zomerdienstregeling gaat op 31 maart 2024 in en loopt tot en met 26 oktober 2024.

Het intercontinentale netwerk van KLM kent een aantal frequentieverhogingen. Zo vliegt KLM vaker naar Jakarta in combinatie met Kuala Lumpur en naar Denpasar in combinatie met Singapore. De directe vluchten naar Osaka zijn hervat en naar Tokio Narita vertrekt weer een dagelijkse vlucht. Ook naar Taipei, Hong Kong, Montreal, Toronto en Los Angeles zet KLM extra frequenties in. De capaciteit naar Noord-Amerika zit momenteel boven het niveau van 2019. De wijzigingen in het aantal frequenties zijn onderdeel van het doorlopende proces waarin het netwerk wordt aangepast aan de marktomstandigheden en de beschikbare vliegtuigen en menskracht.

Vanaf maandag 1 april voert KLM weer een dagelijkse vlucht uit naar Tel Aviv. De vlucht wordt in elk geval tot en met 19 mei uitgevoerd met een tussenstop op Larnaca. KLM houdt de veiligheidssituatie in Israël nauwlettend in de gaten.

In Europa gaat KLM deze zomerdienstregeling naar een aantal bestemmingen vaker vliegen. In Scandinavië komt er een dagelijkse vlucht naar Billund (Denemarken) en een naar Stavanger (Noorwegen) bij. In Groot-Brittannië gaan we vaker naar Edinburgh, Newcastle, Glasgow en Southampton. Net zoals afgelopen winter blijft KLM in de zomer ook naar Marseille vliegen en komt er een dagelijkse vlucht naar Nice bij. In Polen komen er frequenties bij naar Krakow, Gdansk en Wroclaw. Ook naar het Tsjechische Praag gaat KLM vaker vliegen in de komende zomerdienstregeling. In Italië voegt KLM frequenties toe naar Bologna, Florence en Genua.