Pilotenvakbond VNV en KLM hebben een veelomvattend principeakkoord bereikt. Dankzij de gemaakte afspraken kan KLM voldoende piloten op alle posities krijgen, de omzet vergroten en daarmee de financiële positie versterken. Naar verwachting kunnen meer dan 10.000 extra vluchten worden uitgevoerd en miljoenen extra passagiers naar hun bestemming worden gebracht.

Piloten gaan volgens het akkoord onder andere in het zomerseizoen van 2026 één dag extra werken per maand. Ook wordt het voor KLM mogelijk om piloten eens per kwartaal in hun weekend een extra dag te laten werken. De piloten investeren met dit akkoord in de toekomst van KLM en dat is goed nieuws voor alle medewerkers van het bedrijf. De inkomsten krijgen de komende jaren een flinke boost en er kan worden gewerkt aan het realiseren van een duurzaam en goed operationeel bedrijfsresultaat.

Financieel gezond

“Dit akkoord is een belangrijke stap voor KLM. Door deze afspraken kunnen we meer vliegen en dat is één van de speerpunten van het Back-on-Track-programma om weer financieel gezond te worden. Hier hebben we allemaal baat bij. Bovendien laten we hiermee zien dat we aan de onderhandelingstafel samen tot oplossingen komen die goed zijn voor de collega’s en goed voor KLM. Dit willen we ook voor alle andere collega’s zo snel mogelijk voor elkaar krijgen”, aldus Miriam Kartman (Directeur HR KLM).

Weekenden

Met de afspraken wordt gerealiseerd dat KLM versneld weer voldoende piloten op alle functies heeft. Specifieke afspraken over opleidingen van piloten maken dit mogelijk. Daarnaast kunnen de verplichte simulatortrainingen en examens voortaan door KLM in de weekenden van de vliegers worden ingedeeld waardoor flexibiliteit ontstaat om snel in te kunnen springen op kansen in de markt.

10.000 extra vluchten

Er zijn ook tijdelijke afspraken gemaakt ter overbrugging tot alle functies zijn ingevuld. De piloten gaan onder andere in de zomer van 2026 elke maand een dag meer werken om de productie te vliegen en er zijn afwijkende afspraken gemaakt over de vakantiedagen van de piloten die zomer. Dat levert naar verwachting meer dan 10.000 extra vluchten op waarmee KLM miljoenen extra passagiers kan vervoeren. “We zien de noodzaak om nu de schouders er onder te zetten. De vliegers dragen met dit akkoord structureel bij aan een gezond KLM, en KLM laat met deze afspraken zien dat ze de rol en inzet van de vliegers belangrijk vindt en op waarde weet te schatten”, laat Ruud Stegers (voorzitter VNV) weten.

Compensatie

Voor de grote investering in de toekomst van het bedrijf krijgen de piloten een bijpassende compensatie. Zo wordt de bestaande regeling waarmee piloten eens per jaar met korting mogen reizen structureel gemaakt. Eveneens zijn er afspraken gemaakt waarmee KLM de Airbus A350 op efficiënte wijze kan introduceren, zodat dit zuinige en stille toestel snel in gebruik kan worden genomen na levering. Onderdeel van het akkoord is de installatie van speciaal voor de lange Nederlanders verlengde bedden aan boord in de rustruimte voor piloten. Hiermee kan de A350 ook voor de langste vluchten binnen het KLM-netwerk worden ingezet.