Kom je ook naar de Travelpro Dinner Workshops i.s.m Walt Disney Parks and Resorts?

Na een lange tijd van afwezigheid, houdt Travelpro in samenwerking met Walt Disney Parks and Resorts weer de befaamde Travelpro Dinner Workshops op dinsdag 30 en woensdag 31 augustus 2022.

Beide avonden vinden plaats in het prachtige Grand Café Groenenveld in Baarn, waarbij jij tussen de presentaties van Disneyland® Paris en Disney Cruise Line getrakteerd wordt op een heerlijk driegangendiner.

De Travelpro Dinner Workshops vinden plaats op 30 en 31 augustus van 18.00 tot 21.00 uur. Je wordt rond 18.00 uur ontvangen met een welkomstdrankje om vervolgens rond 18.30 uur meegenomen te worden in de wereld van Disney.

Meld je nu snel aan via onderstaand formulier. Doe het snel, want er is maar beperkt plaats.

Hopelijk zien we jou in Baarn op 30 of 31 augustus!

Author TJ van Apeldoorn