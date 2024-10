Volgens het CBS staat Duitsland weer op de eerste plaats als vakantiebestemming voor Nederlanders. In 2023 kozen Nederlanders 3,6 miljoen keer voor een vakantie bij de oosterburen. Hiermee zijn ze weer terug op het niveau van vóór de pandemie en de cijfers geven aan dat ze dit jaar het recordjaar van 2019 zelfs zullen overtreffen.

Ook gingen vorig jaar 18,7 miljoen van de 173 miljoen Europese cultuurreizen naar Duitsland, waarmee het land voor de elfde keer op rij de populairste cultuurreisbestemming in Europa is. Gesteund door deze positieve cijfers wil het Duits Verkeersbureau je tijdens de jaarlijkse ReisMarkt nieuws en trends uit het favoriete vakantieland van de Nederlanders presenteren. Dit keer vindt de ReisMarkt plaats op dinsdag 26 november in het NH Collection Amsterdam Barbizon Palace, direct naast het Centraal Station. Samen met meer dan 25 Duitse partners informeren ze niet alleen over de nieuwste toerismecijfers en –trends, maar presenteren ze Duitsland ook als een afwisselende, duurzame bestemming dicht bij huis.

De thema’s voor volgend jaar zijn Cultuurland Duitsland, Embrace German Nature, Feel Good en #DuitslandDichtbij. De succesvolle campagne #Stayalittlebitlonger blijft daarnaast een belangrijk onderdeel, en samen met #DuitslandDichtbij vormt zij het motto van de jaarlijkse ReisMarkt.

Aanmelden kan via: reisbranche@germany.travel

Datum: dinsdag 26 november 2024

11:00 uur Welkom in het NH Collection Amsterdam Barbizon Palace

11:15 uur Duitsland-seminar ‘#DuitslandDichtbij’

12:15 uur Netwerklunch

13:00 uur ReisMarkt

16:00 uur Netwerkborrel en verloting weekendjes weg

17:30 uur Einde

Locatie:

NH Collection Amsterdam Barbizon Palace

Prins Hendrikkade 59-72, 1012 AD Amsterdam

Hoe kom je er?

• Met het OV of met de fiets: het hotel NH Collection Amsterdam Barbizon Palace ligt op loopafstand, direct naast Amsterdam Centraal. Met dank aan NS International stellen wij NS-dagkaarten ter beschikking voor deelnemers die een grote afstand moeten afleggen om naar de ReisMarkt te komen. Neem snel contact met ons op als je hiervoor in aanmerking wilt komen (beperkte beschikbaarheid en max. 1 ticket per bedrijf).

• Met de auto: er zijn twee openbare parkeergarages onder/ naast het hotel: Onepark (Oudezijds, Prins Hendrikkade 59-72, 1012 AD Amsterdam) of Q-Park (Stationsplein, 1012 AB Amsterdam). Wij raden aan om van tevoren een parkeerplaats te reserveren.

Het aantal plaatsen is helaas beperkt, daarom behouden we ons het recht voor om een selectie te maken uit de aanmeldingen.