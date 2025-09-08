De Londense metro ligt deze week grotendeels stil door een grootschalige staking van de vakbond RMT. Ongeveer 10.000 medewerkers, waaronder metrobestuurders en stationspersoneel, hebben het werk neergelegd in hun strijd voor een kortere werkweek en betere arbeidsvoorwaarden. De acties duren vier dagen en leggen vrijwel het hele metronetwerk plat, wat zorgt voor grote hinder in en rond de stad.

Volgens Engelse media wijken forenzen massaal uit naar bussen, de Elizabeth Line en taxi’s. Dit leidt tot lange wachtrijen en overvolle voertuigen. Ook het wegverkeer in Londen liep volledig vast, waardoor busritten en autoritten aanzienlijk meer tijd kosten. De website en reisapp van Transport for London waren maandagochtend tijdelijk onbruikbaar door de enorme hoeveelheid reizigers die alternatieve routes probeerden te plannen.

Uber waarschuwde ondertussen voor hogere ritprijzen door de sterk gestegen vraag. Sommige ritten in de hoofdstad kostten tot wel £50 voor slechts enkele kilometers. De verwachting is dat vooral dinsdag en donderdag de zwaarste dagen worden, omdat veel Londenaren doorgaans op maandag en vrijdag thuiswerken.

Transport for London noemt de staking “teleurstellend en schadelijk” en benadrukt dat er een loonbod van 3,4% op tafel ligt, maar dat een kortere werkweek “onhaalbaar en onpraktisch” is. De RMT stelt juist dat de acties noodzakelijk zijn om de gezondheid en werkdruk van personeel te verlichten. De vakbond krijgt hierbij steun van de 4 Day Week Foundation, die de actie “een moedige en noodzakelijke stap” noemt.

Als de staking aanhoudt, zullen metro’s pas vrijdag rond 8 uur ’s ochtends weer normaal gaan rijden. Tot die tijd is het reizen in Londen een uitdaging, zowel voor forenzen als voor toeristen.