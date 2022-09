Lufthansa Group NL benoemt Victoria Bubmann tot GM Sales

Deel dit artikel

Per 1 september 2022 is Victoria Bubmann (29) de nieuw benoemde General Manager Sales Nederland, Lufthansa Group Airlines. Bubmann, gevestigd in Amsterdam, is verantwoordelijk voor de commerciële en verkoopactiviteiten voor alle Lufthansa Group-vervoerders in de markt. Ze zal rapporteren aan Heinrich Lange, Senior Director Sales Northern Europe, Lufthansa Group.

Bubmann heeft een brede ervaring in de luchtvaartindustrie, van luchthavenstrategie tot operationele optimalisatie. Na afgestudeerd te zijn met een Master of Science in Management aan de London School of Economics, begon ze haar carrière bij de Lufthansa Group in 2018 in een intern managementtraineeprogramma. Daarna assisteerde ze de CEO van Lufthansa Airlines en behandelde ze een grote verscheidenheid aan operationele onderwerpen. Bubmann was het afgelopen jaar de projectleider van de verdere ontwikkeling van de bedrijfscultuur binnen Lufthansa Airlines. Ze kijkt uit naar het verdiepen van de relaties die de Lufthansa Group heeft opgebouwd met haar reispartners in Nederland.

Victoria Bubmann volgt Roberto Mamone op, die de functie eerder vijf jaar bekleedde en naar Brussels Airlines gaat als Senior Manager Business Development & Market Analysis. Nederland is een belangrijke markt voor de Lufthansa Group, aangezien al haar netwerkluchtvaartmaatschappijen directe vluchten of treinverbindingen aanbieden van Amsterdam Schiphol naar hun respectievelijke hubs. Daarnaast verbindt Eurowings Amsterdam met Hamburg en Stuttgart.



Author Sharon Evers