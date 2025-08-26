Key takeaways van dit artikel

Luxe reizen draait om persoonlijke service, maatwerk en beleving.

Kansen voor reisagenten liggen in villa’s, luxe cruises en belevenisreizen.

Nieuwe trends: jongere doelgroepen, betekenisvolle luxe, en uitbreiding naar nieuwe bestemmingen.

Wat betekent luxe op vakantie gaan anno 2025? Eén ding is zeker: het draait allang niet meer alleen om vijfsterrenhotels en kristallen kroonluchters.

We spreken toonaangevende spelers in het hogere segment en wat blijkt? Luxe is steeds meer maatwerk geworden. Denk aan intieme cruises met een hoog serviceniveau, privévilla’s met butlerservice of all-inclusiveresorts die rust en comfort combineren met culinaire klasse.

Zonder verplichtingen, maar mét champagne en uitzicht”

Suzanne Kochen (Head of Sales Northern Europe Explora Journeys): “Er zijn een paar zaken waarin een reis aan boord van een luxe schip uniek is: de schepen zijn kleiner, er is meer ruimte aan boord per gast, vaak zijn de accommodaties groter en begint het, zoals bij Explora Journeys, bij een suite met privéterras. In verhouding zijn er meer medewerkers op de schepen, waardoor er een hoger en vooral persoonlijker serviceniveau geboden kan worden. De ligduur in de havens is langer, vaak tot laat in de avond of soms zelfs met één of meerdere overnachtingen, waardoor gasten de bestemmingen nog intensiever en vooral op hun eigen tempo kunnen ontdekken. Gasten worden compleet ontzorgd door een all-inclusiveconcept waarbij, naast de heerlijke maaltijden in diverse restaurants, ook drankjes, zoals champagne, mooie wijnen, cocktails, echt goede koffie et cetera, zijn inbegrepen. Ook fooien en internet zijn inbegrepen, dus gasten hoeven niet te denken aan eventuele extra kosten aan het einde van de reis, met uitzondering van hetgeen ze zelf bewust uitgeven, zoals een massage of excursie. Deze punten zijn allemaal van toepassing op de schepen van Explora Journeys. Onze gasten worden volledig ontzorgd en kunnen genieten van een persoonlijk serviceniveau in een informele, Europese setting.”

Waarop richt Explora Journeys zich de komende jaren?

“Momenteel heeft Explora Journeys twee schepen in de vaart, die deze zomer beide in de Middellandse Zee varen en komende winter in de Caribische Zee. In 2026 komt ons derde schip in de vloot en dan voegen we, naast de bestemmingen van dit jaar, ook Noord-Europa, IJsland, Groenland en Canada/New England toe voor de zomer. In de winter van 2026/2027 komen de Amazone en het Midden-Oosten erbij. In 2027 voegen EXPLORA IV en EXPLORA V zich bij onze vloot en kunnen wij nog meer uitbreiden wat betreft bestemmingen. In de zomer van 2027 varen wij dan onder andere ook naar Alaska. Met de komst van ieder nieuw schip in onze vloot komen er nieuwe regio’s bij, dus er is nog veel nieuws te verwachten bij Explora Journeys in de komende jaren.”

Welke services aan boord maken het verschil?

“De vele buitenruimtes maken onze schepen uniek en uitermate geschikt voor Europese reizigers. Europeanen willen over het algemeen graag lekker buiten zijn: genieten van de zon, het uitzicht en het buitenleven, of het nou warm of koud is. Bij vier van de zes restaurants kunnen onze gasten buiten eten – afhankelijk van het weer -, alle suites hebben een eigen terras met een tafel en twee stoelen, maar ook met een ligbed. Er zijn drie verwarmde buitenzwembaden en een zwembad met een glazen dak dat geopend kan worden. Buiten kan ook worden gesport: van pickleball en basketbal tot joggen, yoga en buitenfitness met onze Technogym-apparatuur op het dek. En natuurlijk zijn er nog de vele buitenbars waar men kan genieten van een heerlijk drankje, muziek en fantastisch uitzicht.”

Hoe verandert de samenstelling van het luxe cruisepubliek?

“Naast de fervente cruiseliefhebbers die telkens weer graag terugkomen, breidt het luxe cruisepubliek zich uit naar een wat jongere doelgroep. Denk bijvoorbeeld aan jonge ondernemers die hard werken en op vakantie willen genieten, ontzorgd willen worden, persoonlijke service verwachten, goed willen eten en de wereld op een actieve manier willen ontdekken en dat alles in een ontspannen en informele setting. Dit is natuurlijk maar één voorbeeld. Wij richten ons ook op mensen die nu nog een voorkeur hebben voor landvakanties in een luxe resort. Wij willen hen graag laten zien dat een schip een vernieuwende manier van reizen is waarbij men op een ontspannen manier de wereld kan ontdekken zonder te veel verplichtingen, maar vooral genietend van een hotel dat met de gasten meereist en ze verzekert van een fijn toevluchtsoord telkens wanneer zij terugkomen van een bestemming.”

Welke rol spelen reisadviseurs bij de verkoop van luxe cruises?

“Een hele grote rol. Veel mensen denken nog niet aan een luxe cruise, denken dat het niets voor hen is of dat het te kostbaar is. Het kan interessant zijn om klanten die vaak in luxe resorts verblijven, zoals Six Senses, One&Only, Four Seasons, Aman et cetera, een vergelijking te laten zien van wat zij in een hotel krijgen voor de prijs die zij betalen versus wat zij op een luxe cruiseschip kunnen verwachten, inclusief alles wat daarbij is inbegrepen. De reisagent kan absoluut een sturende rol hebben in wat de klant uiteindelijk kiest. Ook qua commissie is een cruise vaak een interessante optie om aan te bieden.”



Wat zijn momenteel populaire bestemmingen voor klanten die op zoek zijn naar een luxe reiservaring binnen &Olives Travel?

Debora de Roos (Director Marketing, Sales & Customer Experience &Olives Travel): “Hoewel de aanvragen sterk variëren, blijft binnen Europa Griekenland favoriet onder reizigers die op zoek zijn naar een exclusieve vakantie met comfort, rust en zonzekerheid op korte vliegafstand. Buiten Europa is Costa Rica opvallend populair in het hogere segment. De combinatie van bijvoorbeeld luxe lodges en avontuurlijke reizen spreekt een brede groep aan.”

Wat verstaan jullie anno 2025 onder ‘luxe reizen’? Is dat veranderd ten opzichte van enkele jaren geleden?

“Luxe draait tegenwoordig niet meer alleen om een mooi verblijf, maar juist om de kwaliteit van de gehele reis. Denk aan een privévilla mét persoonlijke services, zoals een kok aan huis. Klanten zoeken gemak, comfort en maatwerk. Ze willen vooral worden ontzorgd tijdens de hele reis, en dat begint al bij het oriënteren en het aanvragen. Luxe is dus veel meer een totaalervaring dan een tastbaar product.”

Welke rol speelt duurzaamheid in het luxe segment?

“Wij merken dat duurzaamheid momenteel nog geen prominente rol speelt in het luxe segment. De focus ligt vooral op comfort, unieke locaties en persoonlijke service.”

Zijn er bijzondere reisproducten of samenwerkingen die jullie recent hebben gelanceerd?

“Ja, we hebben onlangs ons villa-aanbod ondergebracht in een apart label en sterk uitgebreid, en we gaan daar de komende maanden mee door. Dat sluit goed aan bij de groeiende vraag naar privacy en luxe in één. Daarnaast werken we aan een aantal mooie samenwerkingen op het gebied van service en extra’s die de reiservaring nóg persoonlijker maken. Hierover later meer. We merken dat luxe reizen steeds persoonlijker wordt. Klanten willen niet meer altijd een vooraf samengestelde reis boeken; de reis moet juist worden aangepast aan de wensen van de klant. Dat vraagt om creativiteit, flexibiliteit en écht luisteren. En juist daar ligt onze kracht.”



“We selecteren op beleving, niet alleen op sterren”

Martin de Boer (commercieel directeur Corendon): “Bij het Premium-label van Corendon merken we dat onze klanten in 2025 vooral kiezen voor bestemmingen die luxe combineren met authenticiteit en comfort. Populaire bestemmingen zijn onder andere de Turkse Rivièra, zoals Lara en Belek, waar vijfsterrenresorts all-inclusive luxe bieden, maar ook de Canarische Eilanden, Griekse eilanden zoals Kos en Rhodos, en in toenemende mate de Nederlandse Antillen. We zien dat klanten niet alleen voor het zon-zee-strandgevoel gaan, maar ook kiezen voor resorts die inspelen op rust, privacy en kwaliteit in service en gastronomie. De aanwezigheid van adults-onlyzones, à-la-carterestaurants en wellnessfaciliteiten zijn vaak doorslaggevend bij hun keuze.”

Is ‘luxe’ veranderd ten opzichte van enkele jaren geleden?

“Ja, het is absoluut veranderd. Luxe reizen draait tegenwoordig niet alleen meer om materiële weelde, maar vooral om persoonlijke beleving, rust en kwaliteit. Onze klanten verwachten nog steeds hoge standaarden in accommodaties en service, maar hechten nu ook veel waarde aan elementen als persoonlijke aandacht, bijvoorbeeld via conciërgeservices of kleinschalige excursies, culinaire beleving op hoog niveau met aandacht voor lokale producten, wellness en ontspanning, zoals spa’s, yoga, mindfulness, en flexibiliteit en gemak in het reisproces zelf. We merken bovendien dat de vraag naar luxe reizen toeneemt. Reizigers gaan bewuster op vakantie en maken weloverwogen keuzes. Ze zoeken naar rustigere plekken waar ze écht kunnen opladen van hun drukke bestaan. Ons Premium-label speelt hierop in met een zorgvuldig geselecteerd aanbod van resorts die deze beleving waarmaken. Denk aan ruime suites, directe transfers en een extra focus op comfort en klantgerichtheid. Alles draait om de reiziger een ontzorgde ervaring te bieden.”

Welke rol speelt duurzaamheid in het luxe segment?

“Bij Corendon vinden we het belangrijk dat klanten, in ieder segment, een betere keuze kunnen maken door te kiezen voor accommodaties met een erkend duurzaamheidskeurmerk. Deze zijn zeker ook bij Corendon Premium te vinden: in deze hotels ben je ervan verzekerd dat er maatregelen worden getroffen om te verduurzamen. Bovendien is het tijdens de boeking mogelijk om de uitstoot van de vlucht te verlagen door bij te dragen aan alternatieve brandstof. We vinden het belangrijk dat we onze klanten de mogelijkheid bieden om hun impact te verkleinen, maar we vinden vooral dat we daar als reisorganisatie onze eigen verantwoordelijkheid in moeten nemen. Dat hebben we de afgelopen jaren onder andere gedaan door onze vloot te vernieuwen, waardoor we nu zuiniger vliegen. Daarnaast werken we er elke dag aan om onze partners en leveranciers te helpen om vergelijkbare stappen te zetten.”

Zijn er bijzondere reisproducten of samenwerkingen die jullie recent hebben gelanceerd?

“In het najaar van 2025 breidt Corendon haar Premium-aanbod uit met een bijzonder nieuw product: cruisereizen in samenwerking met Ambassador Cruise Line, met vertrek vanaf Curaçao. Klanten boeken een volledig verzorgde pakketreis, waarbij zij vanuit Amsterdam naar Curaçao vliegen en daar aan boord stappen van een stijlvolle Ambassador-cruise. De route voert langs meerdere Caribische parels, zoals Aruba, Bonaire, St. Maarten en Barbados. Daarnaast zijn we gestart met het samenstellen van unieke belevenisarrangementen. Denk bijvoorbeeld aan een pakketreis inclusief tickets voor het North Sea Jazz Festival op Curaçao, of aan culinaire reizen waarbij gasten dineren in drie zorgvuldig geselecteerde toprestaurants. We blijven onze reizen en arrangementen continu ontwikkelen om zoveel mogelijk diversiteit en beleving toe te voegen aan ons aanbod, want wij geloven dat Corendon elke doelgroep iets bijzonders te bieden heeft.”



“We zien een duidelijke verschuiving naar betekenisvolle luxe”

Patrizia Struchel (mede-eigenaar en Manager Product Development 333travel) geeft het volgende antwoord op de vraag hoe het label Travel Platinum binnen 333travel loopt: “Travel Platinum groeit gestaag. We zien dat het luxesegment steeds meer belangstelling krijgt vanuit een brede doelgroep. Klanten waarderen onze maatwerkbenadering en het feit dat we verder kijken dan de standaard vijfsterrenervaring. Het vertrouwen in het label neemt toe, mede dankzij onze focus op kwaliteit, service en bijzondere bestemmingen, zoals Hawaï en Namibië, naast klassiekers als Bali en Thailand.”

Welke trends zien jullie momenteel binnen het luxe reissegment?

“Binnen het luxe reissegment zien we een duidelijke verschuiving van materiële luxe naar betekenisvolle luxe. Reizigers zoeken geen overdaad, maar authenticiteit. Denk aan kleinschalige lodges midden in de natuur, privé-ervaringen met een lokale gids, een privékok of exclusieve toegang tot unieke locaties. Ook duurzaamheid speelt een steeds grotere rol in het keuzegedrag van luxe reizigers. Voor onze klanten betekent luxe dan ook vooral: rust, ruimte en authenticiteit. Natuurlijk blijven vijfsterrenhotels belangrijk, maar de echte luxe zit voor velen in de beleving. Een helikoptervlucht over Hawaï, een privé-safari in Namibië, snorkelen bij een beschermd natuurreservaat in Oman of een spirituele spa-ervaring op Bali: dát zijn de momenten die blijven hangen. Luxe is steeds vaker maatwerk.”

Welke bestemmingen of concepten zijn nu het meest in trek bij jullie klanten?

“Hawaï, Namibië en de Filipijnen zijn op dit moment verrassend populair. Klanten zoeken daarin een mix van ongerepte natuur en bijzondere accommodaties. In Hawaï combineren we bijvoorbeeld boutique-strandresorts met avontuurlijke excursies naar vulkanische landschappen. In Namibië draait het om de ervaring van absolute stilte en indrukwekkende woestijnlandschappen, vaak vanuit lodges die qua stijl en comfort niets te wensen overlaten. De Filipijnen trekken reizigers aan met hun afgelegen eilanden, luxe eco-resorts en kristalheldere wateren – ideaal voor wie ultieme rust zoekt, ver weg van het massatoerisme. Ook Oman, IJsland en Vietnam winnen terrein – allemaal bestemmingen waar luxe hand in hand gaat met natuur en cultuur.”

“Wat ons onderscheidt, is de persoonlijke benadering. Luxe betekent voor ons: reizen op maat, afgestemd op de wensen van de reiziger. We investeren veel tijd in het leren kennen van onze klanten, zodat we reizen kunnen ontwerpen die écht iets toevoegen. Dat kan een droomreis zijn voor twee, maar net zo goed een familiereis waarin comfort, beleving en gemak perfect in balans zijn”, aldus Patrizia.

Handig om te weten:

Wat verstaan reizigers anno 2025 onder luxe?

Niet alleen vijfsterrenhotels, maar maatwerk, comfort en persoonlijke service.

Welke doelgroepen tonen interesse in luxe cruises?

Naast vaste cruisereizigers ook jongere ondernemers en luxe resort-klanten.

Wat zijn de populairste luxe bestemmingen binnen Europa?

Vooral Griekenland en de Canarische Eilanden.

Hoe speelt duurzaamheid een rol in luxe reizen?

Corendon biedt hotels met keurmerken en CO₂-compensatie. Bij 333travel groeit interesse in eco-resorts en duurzame ervaringen.

Welke trends moeten reisagenten in de gaten houden?

Groeiende vraag naar villa’s met service, maatwerkreizen, luxe cruises en belevenisgerichte pakketten.