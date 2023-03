Maak kennis met de magie van het Saoedische Al-Balad

Deel dit artikel

Plannen aan het maken voor een reis naar Saoedi-Arabië? Sla dan zeker Al-Balad niet over! Deze wijk, het eeuwenoude gedeelte van de historische stad Jeddah, is gebouwd op prachtige kustgrond. Het verzamelde mensen uit alle culturen en lagen van het leven door de eeuwen heen.

De oude stad van Jeddah, die op de UNESCO-lijst staat, is een van de meest suggestieve wijken van het Koninkrijk, met smalle steegjes tussen oude koopmanshuizen die leiden naar kruiden geurende souqs en gloeiende traditionele bakkerijen. Veel gebouwen zijn de afgelopen jaren gerestaureerd, waaronder het grote Nasseef Huis waar Abdulaziz Ibn Saud in 1925 verbleef, voordat hij koning werd van het verenigde Saoedi-Arabië. Lege ruimtes zijn veranderd in eigenzinnige cafés of kunstgaleries, nu een in de zevende eeuw gebouwde wijk naar de toekomst kijkt.

De magie van Al-Balad is niet beperkt tot de erfgoedwaarde die je omringt, maar ook tot de unieke locatie op twintig minuten afstand van de beste winkelervaringen en internationale restaurants, en nog eens twintig minuten afstand van de grootste en belangrijkste autorace ter wereld; de STC Formula 1 Saudi Grand Prix.

Deuren naar Jeddah Muur

Zodra u Al-Balad (historisch Jeddah) bereikt, zul je verschillende deuren opmerken. Deze deuren, die teruggaan tot de oudheid, werden ’s nachts gesloten als een vorm van veiligheid en bescherming van de markten van de oude steegjes die ze omringden. Bijna elke zijde heeft een deur, waarvan de beroemdste uit het oosten komt: “Bab Jadeed”. Deze laatste werd gebouwd tijdens de Saoedische overheersing in het begin van de jaren veertig. Daarna komt de “Bab Makkah” aan de oostkant tegenover Souq Al Badu, bedoeld om deze markt te beschermen en een doorgang te vormen. Vervolgens komt vanaf de zuidkant “Bab Shareef” die door de mensen van deze steegjes wordt gebruikt voor uitstapjes en het bezoeken van externe markten, zoals “Haraj Al Asr”, die zich heeft ontwikkeld tot een grote lokale markt.

