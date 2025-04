Marjet Young (Travel Designer Afrika bij Avila Reizen): “Zambia staat bekend om zijn ongerepte natuur, spectaculaire wandelsafari’s en de enorme diversiteit aan natuurgebieden. Malawi is een minder bekende bestemming, wat zorgt voor minder drukte, en staat bekend om de vriendelijke bevolking en het prachtige Lake Malawi, dat perfect is als strandverlenging na een safari.”

Ze vertelt verder: “Mozambique wordt nog relatief weinig bezocht, maar is een waar strandparadijs en bovendien goed bereikbaar voor een ontspannen afsluiting van een safari. Madagaskar is misschien wel de meest unieke bestemming, dankzij de compleet andere flora en fauna in vergelijking met de rest van Afrika. Daarnaast biedt het enkele van de mooiste paradijselijke stranden en eilanden, ideaal als strandverlenging na een safari.”



Veel mensen denken bij Afrika aan safari’s. Welke alternatieve ervaringen mogen we niet missen buiten de bekende wildparken?

“Afrika heeft zo veel te bieden dat het onmogelijk is om alles op te noemen, maar een aantal hoogtepunten springt eruit. Zo is er de Zuid-Afrikaanse wijnregio, waar je in Stellenbosch en Franschhoek wereldklasse wijnen kunt proeven. Voor wandelliefhebbers zijn de Drakensbergen in Zuid-Afrika een must, met spectaculaire bergen en valleien die zich perfect lenen voor adembenemende hikes. In Namibië mag een bezoek aan de Sossusvlei niet ontbreken, waar je de imposante rode zandduinen van de oudste woestijn ter wereld kunt beklimmen. Voor een totaal andere ervaring zijn de eilanden São Tomé en Príncipe een verborgen paradijs, met ongerepte regenwouden en afgelegen stranden. Een ander juweel is Ilha de Moçambique, een eiland met een rijke geschiedenis en een unieke mix van Afrikaanse, Arabische en Portugese invloeden in het historische erfgoed.”

Welke natuurgebieden in Afrika zijn net zo indrukwekkend als de grote safariparken, maar worden nog relatief weinig bezocht?

“De Makgadikgadi Pans in Botswana zijn werkelijk magisch. Dit is een van de grootste zoutvlaktes ter wereld, waar tijdens het regenseizoen duizenden flamingo’s en migrerende zebra’s neerstrijken. Een andere absolute highlight is het sterrenkijken in deze uitgestrekte, stille wildernis. Dat is een ervaring die je nergens anders zo intens beleeft. Een andere verborgen parel is het Mahale Mountains National Park in Tanzania, gelegen aan de oevers van het Tanganyikameer. Dit ongerepte park is een van de beste plekken om chimpansees in het wild te observeren. De combinatie van bergen, dichte jungle en helderblauw water maakt deze bestemming ronduit magisch. Voor echte avonturiers is Dzanga-Sangha in de Centraal-Afrikaanse Republiek een unieke en afgelegen bestemming. Mijn man heeft hier de rangers getraind om stroperij tegen te gaan, en dit was zijn favoriete plek in heel Afrika. Een van de meest bijzondere plekken is Dzanga Bai, een open plek in het regenwoud waar dagelijks tientallen bosolifanten samenkomen om mineralen uit de grond te halen. Vanaf september 2025 is het ook weer mogelijk om hier de westelijke laaglandgorilla’s te volgen. Dit is een van de beste plekken ter wereld om deze zeldzame dieren in hun natuurlijke omgeving te observeren, begeleid door ervaren BaAka-gidsen. Een bezoek aan de BaAka-gemeenschap mag dan ook niet ontbreken. Hier leer je van de traditionele jagers-verzamelaars hoe zij in het regenwoud leven – van nettenjacht en het gebruik van medicinale planten tot hun bijzondere muziek.”

Wat is volgens jou de mooiste rondreis die je in Afrika kunt maken?

“Voor een compleet beeld van Zuid-Afrika is een selfdrive door Zuid-Afrika en Lesotho een perfecte keuze. Begin in Kaapstad, ontdek de wijnlanden en volg de Tuinroute richting de Drakensbergen. Reis vervolgens door Lesotho, een ruig berglandschap met spectaculaire landschappen, en sluit af met een safari in het Krugerpark. Deze route biedt een prachtige combinatie van bruisende steden, wereldklasse wijnen, indrukwekkende natuur, hoge bergpassen, lokale culturen en onvergetelijke safaribelevenissen. Voor een totaal andere ervaring is Madagaskar een fascinerende bestemming. Start in Andasibe National Park, waar je lemuren, kameleons en andere unieke diersoorten spot. Vervolgens naar de beroemde Avenue of the Baobabs, waar reusachtige baobabbomen oprijzen uit de rode aarde. Reis verder naar Tsingy de Bemaraha, een buitenaards landschap van scherpe kalkstenen pieken en diepe kloven. Eindig je reis op Nosy Be, een tropisch eiland met witte stranden, turquoise water en enkele van de mooiste duik- en snorkellocaties ter wereld.”

Voor wie al meerdere keren in Afrika is geweest: welke bestemmingen bieden een totaal nieuwe beleving en blijven je verrassen?

“Ik heb een tijdlang tentenkampen en lodges gerund in Zambia, Botswana en Zimbabwe, en vorig jaar ben ik met mijn kinderen teruggekeerd naar Zambia en Zimbabwe. Het voelt nog steeds als thuis, en de safari-avonturen weten me keer op keer te verbazen. South Luangwa blijft indrukwekkend vanwege de grote populatie katachtigen, terwijl de Victoria Falls nooit aan kracht verliezen. De gastvrijheid en service hier behoren tot de beste ter wereld. Nu, vanuit mijn tent in Botswana, besef ik opnieuw dat Afrika je nooit loslaat. Hoe vaak ik ook terugkeer en denk alles gezien te hebben, het continent weet me telkens weer te verrassen. Het wildleven is fenomenaal, de gidsen zijn buitengewoon professioneel en deskundig. Afrika blijft fascineren – en eenmaal betoverd, laat het je nooit meer gaan.”



Wanneer is je volgende Afrikareis?

“Ik mag in juli samen met mijn kinderen Magaskat ontdekken, en we zijn zo benieuwd naar dit bijzondere eiland. Ik organiseer veel reizen hiernaartoe en kan niet wachten om dit zelf te mogen ervaren.”



Dit interview is onderdeel van de Afrika-Special die in Travelpro april 2025 is verschenen.