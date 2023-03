MarketHub Europe: flagship event Hotelbeds deze week in Amsterdam

Deel dit artikel

Hotelbeds organiseert deze week de MarketHub Europe in het nhow Amsterdam RAI. Het evenement combineert een conferentie en een beurs.

Dit is de eerste keer dat Hotelbeds haar flagship event in Nederland organiseert. Er worden meer dan 400 lokale en internationale leidinggevenden verwacht om enkele van de grootste namen op het gebied van toerisme en technologie te horen spreken. Dit zijn onder meer NH Hotels (onderdeel van Minor), easyJet holidays, Google, Telefonica en The World Travel and Tourism Council.

“We zijn heel blij dat de MarketHub voor het eerst sinds 2019 terug is en in de bruisende stad Amsterdam, waar we zo hartelijk zijn ontvangen”, zegt Carlos Muñoz Capllonch, Chief Commercial Officer bij Hotelbeds. “Ons thema voor dit jaar is ‘Where Next?’ en ik weet zeker dat we een verhelderende en levendige discussie zullen hebben, gericht op de reiziger van morgen en wat zij verwachten dat de industrie te bieden heeft.”

Het conferentieprogramma zal een breed scala aan onderwerpen behandelen, waaronder; hoe reizen een positieve kracht kan worden; de kracht van persoonlijke service; hoe innovatie en technologie reizen kunnen vormgeven; en het ontstaan ​​van disruptie. Andere sprekers zijn onder meer Morgan Stanley, Experience Kissimmee, de Global Sustainable Tourism Council, Discover Puerto Rico, Rixos Hotels, de Clermont Hotel Group en Accor Hotels.

Auteur Arjen Lutgendorff