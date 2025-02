Martin de Boer keert terug naar Corendon. Hij gaat bij de touroperator aan de slag als commercieel directeur, schrijft hij op LinkedIn.



‘Na vier prachtige jaren bij EuroParcs, waarin ik samen met een geweldig rental- en salesteam heb mogen bijdragen aan de groei en transformatie van het bedrijf, van een verkoopgedreven organisatie naar een toeristisch bedrijf, is het voor mij tijd voor een nieuw avontuur.

Per 1 april krijg ik de kans om terug te keren naar Corendon, waar ik zal starten als commercieel directeur. Terugkeren naar de Corendon-familie voelt als een warm bad.’



De afgelopen jaren bij EuroParcs waren dynamisch, uitdagend en bovenal inspirerend, zegt De Boer.

‘Samen met geweldige collega’s hebben we het toeristisch bedrijf verder vormgegeven, het verhuurbedrijf uitgebouwd tot een serieuze speler in de markt en een sterk merk neergezet. Ik kijk met trots terug op wat we samen hebben bereikt en ben dankbaar voor de samenwerking met zoveel gedreven collega’s en partners.’



Martin de Boer werkte eerder van 2014 tot 2021 bij Corendon als directeur Marketing, zowel bij de touroperator Corendon als bij Corendon Hotels & Resorts.