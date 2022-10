Deel dit artikel

De 18e editie van de USA-Canada Experience komt er weer aan. Dit 2-daagse Noord-Amerikaanse event wordt georganiseerd door ITN Marketing voor diverse doelgroepen in de reisbranche. Met maar liefst 26 leveranciers biedt dit inspirerende event het grootste aanbod op USA-Canada gebied op de Nederlandse markt. Meld je aan voor de USA-Canada Experience 2022 en maak kans op geweldige prijzen!

USA-Canada Experience Event

Donderdag 3 november 2022

Dit event is bestemd voor product-management en media. Hét moment om te netwerken, elkaar uitgebreid te spreken en informatie uit te wisselen! Het is een besloten event dat alleen op uitnodiging toegankelijk is. Mocht je als reisorganisatie en of productmanager interesse hebben mail dan met info@itnmarketing.nl voor meer informatie.

USA-Canada Experience Workshop

Vrijdag 4 november 2022

Deze informatieve dag is bestemd voor reisagenten, reserveringsmedewerk(st)ers en MICE-agenten. Je ontvangt een volledig verzorgde trainingsdag tussen 09.00 en 17.00 uur, met leerzame workshops waarin je weer helemaal bijgepraat wordt over alle ins & outs van dat product. Natuurlijk is de dag voorzien van allerlei lekkernijen en ronden we gezamenlijk af met een prijsvraag. De vele inspirerende workshops worden gegeven door de participanten, afkomstig uit Canada en de USA. De ultieme gelegenheid om kennis op te doen over vele bestemmingen en producten in Noord-Amerika, zodat jij je klanten van de meest recente informatie kunt voorzien.

Er is plaats voor ruim 100 deelnemers om je te laten voorlichten over verschillende bestemmingen en producten uit de USA & Canada. Er zullen maar liefst drie campers opgesteld staan, waaronder een truck camper. Daarnaast zijn er weer geweldige prijzen te winnen aan het einde van de dag!

De volgende 26 leveranciers zijn aanwezig:

Air Canada

Air Transat

Brand USA

Cruise America & Canada

Edmonton International Airport

Explore Fairbanks

Florida´s Space Coast Office of Tourism

Fraserway RV

Icelandair

Kentucky Tourism

Memphis Tourism

Ottawa Tourism

Paradise Coast / Naples CVB

Rocky Mountaineer

TAP Air Portugal

Tourism Calgary

Tourism Jasper

Tourism Sun Peaks

Tourism Yukon

Travel Texas

Visit Fredericksburg

Visit San Antonio

Visit Austin

Visit Lubbock

VIA Rail Canada

Visit St. Pete / Clearwater

Organisatie

ITN Marketing verzorgt de complete organisatie, marketing & PR van dit b2b event. Voor meer informatie en deelname als leverancier neem contact op met karin.gomes@itnmarketing.nl.

