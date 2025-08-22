Als het aan hem ligt, wordt elke nieuwe Transavia-bestemming uitgebreid gevierd. En waarom ook niet? Om die woorden kracht bij te zetten en om wellicht een traditie te beginnen, reisden Marcel de Nooijer (CEO Transavia) en enkele branchegenoten naar de nieuwe Marokkaanse bestemming van Transavia: Agadir. Travelpro gaat mee.

De vlucht van Transavia vertrekt zo rond de klok van 7.00 uur vanaf Schiphol en zo’n vier uur later landt het toestel op Marokkaanse bodem. Tussendoor komt het cabinepersoneel voldoende voorbij, zodat je een lekker drankje en wat te eten kunt kopen. Dankzij het tijdsverschil van min één uur – in de zomer – hebben we een lekkere lange dag voor de boeg. Tijd die je heel goed kunt gebruiken in deze zonnige kuststad aan de Atlantische Oceaan in het zuiden van Marokko. Agadir is de zevende directe Marokkaanse bestemming voor Transavia, dat ook vliegt op Al Hoceima, Casablanca, Fez, Marrakech, Nador en Tanger. De airline vliegt drie keer per week vanaf Schiphol naar Agadir: op zondag, dinsdag en donderdag. Marcel de Nooijer: “Agadir blijft in de winter onderdeel van ons netwerk, en we voegen dan ook Brussel toe als nieuw vertrekpunt. Vanaf november breiden we ons Marokkaanse netwerk vanaf Amsterdam verder uit met een achtste bestemming: Rabat, de hoofdstad van Marokko.”

Bali van Afrika

Agadir dus. Een bestemming die past bij reizigers die houden van zon, zee en strand, maar ook bij hen die iets actiefs willen doen. Je kunt er namelijk heel goed surfen, en het gebied rondom Agadir, met name de kustlijn tot aan Taghazout, is internationaal erkend als een van de beste surfregio’s van Afrika. Een groot voordeel van Agadir is dat het meer dan 300 zonnige dagen per jaar heeft. In de winter is het overdag vaak 20–25 °C en in de zomer iets warmer. Daarnaast is de zeetemperatuur mild, wat perfect is voor surfers. Binnen een straal van 30 kilometer vind je tientallen surfspots: van Banana Beach tot Killer Point. Er wordt ook gezegd dat vooral spots zoals Anchor Point en Imsouane bekendstaan om hun uitzonderlijk lange ritten, wat zeldzaam is buiten Indonesië of Centraal-Amerika. In de surfersvolksmond wordt Agadir ook wel het “Bali van Afrika” genoemd, maar dan een stuk goedkoper.

Golfersparadijs

Agadir is naast een surfparadijs ook een uitstekende bestemming voor golfers. Dankzij het aangename klimaat, de aanwezigheid van meerdere hoogwaardige golfbanen en de ligging vlak bij de oceaan, is Agadir populair onder zowel recreatieve als professionele golfers, met name in de herfst en winter.

De zonsondergang tegemoet

Wellicht was het niet jouw eerste gedachte, maar paardrijden in Agadir is een bijzondere ervaring waarbij ontspanning en avontuur samenkomen tegen een achtergrond van zon, zee en woestijn. Samen met een gids galoppeer je, of voor beginners: loop je samen met het paard, de zonsondergang tegemoet, rijd je samen door de arganbossen of ontdek je de rust van de Souss-Massa-vallei. Het gebied biedt tochten voor elk niveau: van beginnende ruiter tot doorgewinterde paardenliefhebber. Je hebt de mogelijkheid om de rit te combineren met een quadsafari of picknick. Paardrijden in Agadir is een unieke manier om het Marokkaanse kustleven te beleven.

Bijzondere olie

Activiteiten genoeg, maar wij kozen voor een traditionele kookworkshop in het Targant Museum in Taghazout, zo’n 20 minuten met de auto vanaf Agadir. Op het menu: een overheerlijke tajine waarin de arganolie centraal stond. Arganolie uit Agadir is namelijk wereldberoemd en geldt als een van de meest kostbare natuurlijke oliën ter wereld. Agadir ligt in het hart van de enige regio ter wereld waar de arganboom (Argania spinosa) van nature voorkomt: in de Souss-Massa-streek in het zuidwesten van Marokko. Daardoor is Agadir dé plek om kennis te maken met zowel de culinaire als cosmetische toepassingen van deze eeuwenoude olie. Het museum biedt naast kookworkshops ook een diepgaande kijk op de geschiedenis, productie en toepassingen van arganolie. We leerden hoe arganolie wordt geproduceerd: van het kraken van de noten tot het persen van de olie. Het museum belicht zowel de culinaire als cosmetische gebruiksmogelijkheden van arganolie, inclusief proeverijen en kookworkshops. En leuk detail: Targant werkt samen met vrouwencoöperaties uit de regio, wat bijdraagt aan de lokale economie en het behoud van traditionele kennis.

Marokkaanse flair

Terug naar de basis. Agadir staat namelijk bekend als dé badplaats van Marokko, met ruim 300 dagen zon per jaar. De brede zandstranden strekken zich uit over bijna tien kilometer en zijn ideaal voor zonaanbidders, gezinnen met kinderen en actieve strandliefhebbers. De boulevard is modern, goed onderhouden en gevuld met cafés, restaurants en winkels. Reizigers die houden van een Europese strandervaring met Marokkaanse flair zullen zich hier helemaal thuis voelen. Een ander bijkomend voordeel is de fijne temperatuur, zowel in de zomer als in de winter. In de zomer is het er aangenaam, maar niet extreem heet, dankzij de koele invloed van de Atlantische Oceaan. Dit maakt het een van de meest comfortabele zomerbestemmingen in Marokko, zeker vergeleken met het binnenland.

Vanuit de lucht

Ook leuk is het bezoeken van de historische Kasbah van Agadir Oufella via de kabelbaan van Agadir. Dit is de eerste en enige kabelbaan van Marokko, die een fantastisch uitzicht biedt over de stad en je in ongeveer zes minuten van het stadscentrum naar de heuveltop brengt, waar de 16e-eeuwse Kasbah zich bevindt. Onderweg geniet je van een panoramisch uitzicht over de oceaan, de haven en de stad Agadir. Eenmaal boven wandel je langs de gerestaureerde muren van de oude burcht, die ooit diende als verdedigingswerk tegen Portugese aanvallen. Hoewel de aardbeving van 1960 de oorspronkelijke Kasbah grotendeels verwoestte, is de plek vandaag een historisch en cultureel symbool van Agadir. Vooral bij zonsondergang is het uitzicht vanaf de heuvel adembenemend. Informatieve panelen en audiogidsen ter plaatse vertellen het verhaal van deze plek, die perfect te combineren is met een ontspannen kabelbaanrit vol indrukwekkende vergezichten.

Shoppen in de souk

Onze tip voor wat je er zeker moet doen, is het bezoeken van de souks. Dat geeft een kleurrijke, toegankelijke en authentieke inkijk in het dagelijkse Marokkaanse leven. Het absolute hoogtepunt is Souk El Had, de grootste markt van Zuid-Marokko, waar meer dan 6.000 kraampjes zijn verdeeld over thematische zones. Je vindt er alles: van geurige specerijen en vers fruit tot handgemaakte keramiek, Berbertextiel, arganolie en traditionele sieraden. De markt is overzichtelijker en rustiger dan de souks van Marrakech of Fès, wat het ideaal maakt voor wie op een redelijk ontspannen wijze wil kennismaken met de Marokkaanse marktbeleving. Daarnaast zijn er kleinere markten, zoals de Marché Central, en ambachtelijke winkels in wijken als Talborjt, waar je terechtkunt voor lokale vis, brood, tapijten en houten voorwerpen. Omdat onderhandelen hier vriendelijk en gemoedelijk verloopt, is het een fijne plek om unieke souvenirs te kopen.

Het mag duidelijk zijn: Agadir is een perfecte bestemming om heerlijk vakantie te vieren. Wil je lekker genieten van zon, zee en strand? Dat kan. Ben je liever iets actiever? Ook dan is Agadir een leuke bestemming om naartoe te gaan. Het is ons dan ook meer dan duidelijk geworden waarom Transavia deze veelzijdige bestemming in zowel de zomer als de winter aanbiedt. Op naar Agadir.