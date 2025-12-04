Toen de Nederlandse Ivo Vaneveld de Filipijnse Miracle in Thailand ontmoette, had hij nooit kunnen vermoeden dat hun gezamenlijke liefde voor reizen hem uiteindelijk naar de Filipijnen zou brengen. Wat begon als een persoonlijk avontuur, groeide uit tot een professioneel plan: het oprichten van MirVo Travel & Tours, een reisbureau dat Nederlanders kennis laat maken met de ongerepte schoonheid van de Filipijnen.



Vanuit hun kantoor, op slechts enkele minuten van het strand, combineert het stel, dat inmiddels is getrouwd, ondernemerschap met het eilandleven en bouwen ze stap voor stap aan hun droom om anderen verliefd te laten worden op hun nieuwe thuisland.

Hoe zijn jullie op de Filipijnen terechtgekomen?

“Miracle en ik hebben elkaar in 2016 op Phuket, Thailand, ontmoet. We hebben daar allebei jaren gewoond en gewerkt. In maart 2019, op haar verjaardag, zijn we verloofd. In december van dat jaar zijn we naar de Filipijnen gegaan om onze bruiloft voor te bereiden. Vijf dagen voor ons huwelijk ging het land op slot vanwege Covid en hebben we alles moeten uitstellen. In de Filipijnen heeft Covid vrij lang geduurd, dus in plaats van terug te gaan naar Thailand hebben we besloten in de Filipijnen te blijven en er werk te zoeken.”

Hoe zijn jullie op het idee gekomen om een reisbureau te starten op de Filipijnen? Wat waren de grootste drijfveren?

“In eerste instantie wilden we een klein kantoor openen waar we buitenlanders en expats aan visa konden helpen. Toen we vorig jaar zomer op Kreta waren en er met wat Nederlanders in gesprek raakten, kwamen we op het idee om een reisbureau te openen met de focus op Nederlanders die naar de Filipijnen willen komen. Het is toch nog steeds een van de minder bekende landen in Zuidoost-Azië en daar willen we graag verandering in brengen. Helemaal omdat de Filipijnen qua schoonheid, cultuur enzovoort niets onderdoen aan de landen om ons heen. We hebben allebei een grote passie voor reizen en willen dit graag met anderen delen. Daarnaast bieden we ook lokale reizen en pakketten aan voor Filipijnse klanten; velen hebben geen of weinig ervaring met reizen, en tot dusver hebben we al veel lokale klanten kunnen helpen. Voor menigeen was het hun eerste vakantie ooit.”

Wat was het grootste avontuur bij de oprichting van MirVo Travel & Tours? Kun je een moment delen waarop je dacht: ‘Wat heb ik gedaan?’

“Het grootste avontuur was het vinden van een geschikte kantoorruimte en -locatie en de overvloed aan papierwerk. Je hebt hier voor alles vergunningen nodig, en allemaal individueel. Dus als je één vergunning hebt geregeld, kwamen er weer twee of drie nieuwe om de hoek kijken die weer geregeld moesten worden. De planning was om in januari 2025 open te gaan, maar door al het papierwerk is het pas eind maart geworden. In januari/februari hebben we wel een paar keer gezegd: ‘Waar zijn we aan begonnen en komt dat papierwerk ooit nog eens af?’. Uiteindelijk is alles gelukt en hebben we een mooi kantoor in een winkelcentrum, op een paar minuten rijden van het strand verwijderd, dus ons geduld is beloond.”

Wat maakt de Filipijnen zo bijzonder?

“De Filipijnen zijn een fantastisch mooi land, met veel verschillende culturen. Zo valt er in elke provincie en op elk eiland weer iets nieuws te ontdekken en te beleven. Daarnaast zijn er bounty-eilanden in overvloed en is de lokale bevolking heel lief en behulpzaam. Een extra voordeel is dat jong en oud Engels spreekt, dus voor ons Nederlanders is het gemakkelijk om je verstaanbaar te maken en om hulp te vragen indien nodig. Net als in andere landen in de omgeving is er dag en nacht heerlijk (en goedkoop) eten te vinden. Omdat de Filipijnen nog minder bekend zijn dan andere landen, heb je hier (gelukkig) nog geen massatoerisme. Onze vrienden in Phuket posten dagelijks op social media dat het te druk is, dat ze altijd in de file staan en dat er regelmatig problemen zijn met toeristen; hier is dat totaal niet aan de orde en is het heerlijk toeven voor onze Nederlandse gasten.”

Wat is jullie persoonlijke favoriete plekje?

“Alaminos met de welbekende ‘100 eilanden’. Hier hebben we, samen met mijn ouders die speciaal voor ons huwelijk waren overgevlogen, van onze huwelijksreis genoten. Hierdoor heeft het een speciaal plekje in ons hart. Door Covid, drukte met werk en nu dit nieuwe avontuur hebben we verder nog niet genoeg van de Filipijnen gezien, maar dat gaat snel veranderen: in november verwelkomen we onze eerste rondreisgasten op Boracay en in februari verwelkomen we onze tweede rondreisgasten in Coron, Palawan. Uiteindelijk willen we in de toekomst een huis bouwen op Palawan, dan wel in Coron of El Nido. We gaan deze plekken in de komende maanden regelmatig bezoeken, zodat we onze ervaringen kunnen delen met onze (potentiële) gasten en kunnen ontdekken waar we ooit samen oud gaan worden.”

Zijn er uitdagingen die je als Nederlander in de Filipijnen hebt ervaren, zowel zakelijk als persoonlijk?

“Nederlanders zijn, net als ik dus, heel direct. Hier vinden ze dat geen geweldige eigenschap, omdat de Filipijnen bang zijn voor gezichtsverlies. Dus je moet ze heel voorzichtig aanspreken, veel geduld bewaren en het anders aan de vrouw overlaten, haha. Gelukkig had ik dit al in Thailand ervaren, anders was ik met name tijdens het regelen van het papierwerk waarschijnlijk wel een keer over de schreef gegaan. Nu heb ik sommige dingen aan Miracle overgelaten, omdat zij een stuk rustiger en geduldiger is dan ik. Persoonlijk was sporten in het begin een grote uitdaging. De Filipijnen kopiëren een hoop van de Amerikanen, waaronder sport. Iedereen speelt hier daardoor van jongs af aan basketbal en vrijwel niemand speelt voetbal. Aangezien ik jarenlang in Nederland (en Thailand) (zaal)voetbal heb gespeeld, was dit wel even een uitdaging. Gelukkig is er een hele mooie sporthal vlakbij ons kantoor waar we elke zondagavond met wat expats en Filipijnen gezellig een potje zaalvoetballen. Ze hebben zelfs een speciale voetbalschool, en we zijn samen met de leerlingen en coaches een paar weken terug naar een voetbalwedstrijd van het Filipijnse nationale team geweest. Een hele ervaring en compleet anders dan wat ik in Nederland gewend was, haha.”

Hoe combineer je het zakelijke aspect van het runnen van een reisbureau met jullie persoonlijke leven op de Filipijnen?

“Dat is heel eenvoudig: we wonen een paar minuten rijden van het strand en we kunnen veel op onze mobieltjes en laptops doen. Dus als er even stress is, gaan we lekker met de voeten in het zand zitten en kunnen we er even later weer tegenaan. We staan expres laat op, omdat ik ’s avonds laat nog regelmatig met Nederlandse klanten zit te chatten vanwege het tijdsverschil. We werken met 3,5 FTE’s op het reisbureau: Miracle, onze hoofdadministratie, een parttimer en ik. Onze hoofdadministratie, die we nog kennen van een eerder bedrijf, opent ons kantoor ’s ochtends en wij werken van 13.00 tot 20.00 uur, wanneer het winkelcentrum sluit. Omdat we in een winkelcentrum zitten, zijn we verplicht om zeven dagen per week open te zijn en daarom hebben we een parttimer aangesteld die op zaterdag en zondag werkt. Zij werkt af en toe ook closing shift of opening shift als het nodig is. Je ontkomt er niet aan om ’s avonds en af en toe in het weekend te chatten of e-mails te beantwoorden, maar we proberen zoveel mogelijk tijd vrij te houden voor onze drie honden en om lekker te kunnen ontspannen op het strand.”

Wat was het meest onverwachte dat je hebt geleerd over de Filipijnen sinds je daar woont en werkt?

“Het geduld dat de mensen hebben, is ongekend. Ze staan hier uren in de rij om iets simpels als de bus (jeepney) te nemen of als ze naar de dokter moeten. Afspraken doen ze hier bijna niet aan: gewoon gaan en wachten op je beurt. Dat zou in Nederland nooit gebeuren, haha. Dat is voor mij nog steeds wel wennen, want een doktersbezoek duurde een paar weken terug een paar uur en de jaarlijkse APK-keuring duurde bijna een hele dag. Maar goed, daar stel je jezelf ook wel op in: mobieltjes en powerbanks mee, heel rustig ademen en alles komt goed, haha. Overal is eten en drinken te vinden, dus als het te lang duurt, ga je even naar buiten voor een snackje en een drankje en daarna weer vrolijk terug in de rij.”

Wat zijn de meest voorkomende vragen of wensen van Nederlanders die met MirVo op reis willen?

“De meest voorkomende vragen die we hebben gehad, waren eigenlijk allemaal van dezelfde categorie: “Zijn deze reizen vast bepaald, of kunnen we onderdelen wijzigen?”. En het antwoord is heel simpel: het grootste voordeel van onze rondreizen is dat het privéreizen zijn en we alles op maat kunnen maken. De rondreizen die we hebben samengesteld, kunnen zo worden geboekt, maar zijn ook een idee of voorbeeld van de mogelijkheden die er zijn. We kunnen meerdere reizen combineren, hotels up- of downgraden, excursies toevoegen of verwijderen. Niets is eigenlijk te gek, en we zijn zo flexibel als onze klanten willen. Alle boekingen die we tot dusver hebben gedaan, zijn op bepaalde onderdelen iets gewijzigd, zodat we voor al onze gasten hun ideale droomreis hebben kunnen samenstellen. Daarnaast krijgen we meestal vragen over het eten, over welke maanden het beste zijn om hier te komen, en hoe het gaat met het omwisselen van euro’s: de meer praktische vragen. We hebben deze vragen en de antwoorden hierop verzameld en gaan deze spoedig op onze Facebookpagina’s – MirVo Travel & Tours OPC en Rondreizen Filipijnen met MirVo (speciaal voor de rondreizen) – en website plaatsen.”

Hoe zie je de toekomst van MirVo? Zijn er plannen om het aanbod uit te breiden of nieuwe bestemmingen toe te voegen?

“We zijn heel optimistisch over onze toekomst. We hebben de afgelopen maanden meer lokale klanten gehad en meer rondreizen geboekt dan verwacht, en we verwachten dat dit de komende jaren, zodra we nog bekender worden, hard zal groeien. Voor de rondreizen focussen we ons nu nog op Nederlandse gasten, maar eind dit jaar of begin volgend jaar gaan we ook de rest van Europa, Australië en Nieuw-Zeeland uitnodigen om hierheen te komen. Door ons jarenlange verblijf in Thailand hebben we allebei veel connecties over de hele wereld, dus we kunnen niet wachten om iedereen te helpen naar de Filipijnen te komen. Qua bestemmingen is ons doel om zo snel mogelijk zo veel mogelijk bestemmingen aan te bieden, om zo onze klanten de mogelijkheid te bieden om nog eens terug te komen om andere eilanden en provincies te bezoeken. Want één ding is zeker: zodra je één keer hier bent geweest, word je zeker weten verliefd en kom je terug.”

Dit interview is verschenen in de december-editie van Travelpro. Hieronder lees je de hele editie, gratis online!