WavesOnline zit vol in de stroomversnelling en is hard aan het werk om het platform nog makkelijker te maken voor de reisagent. Daarom nodigen wij je van harte uit voor onze noviteiten webinar op donderdag 5 juni om 9.30 uur gehost door Florian en Jennifer.



Tijdens deze interactieve webinar nemen we je mee in de nieuwste ontwikkelingen binnen het WavesOnline platform. Verwacht daarnaast ook interessante marktupdates en een overzicht van de komende events die je niet wilt missen.



Ben jij al partner van WavesOnline? Meld je dan direct aan via de eventspagina in je eigen account.

Nog geen partner, maar wél nieuwsgierig? Stuur een mailtje naar busdev@wavesonline.com.