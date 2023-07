Goedlachs, enthousiast, kleurrijk gekleed en haar niet te missen Twentse accent. Je kan eigenlijk niet om Monique Berkenbosch heen en dat is maar goed ook. Ze zit ruim 30 jaar in het vak, waarvan vijf jaar als zelfstandig reisadviseur bij TUI at Home. Dit wordt vanzelfsprekend gevierd. En wie Monique kent, weet dat het uitbundig is…



Op de vraag waarom ze jaren geleden voor de reisbranche koos, antwoordt ze: “Ik deed de mavo en was gek op talen, ik wist toen al dat ik de toeristische wereld in wilde gaan. Maar voor de vervolgopleiding had ik havo nodig, dus na de mavo ging ik eerst naar de havo en daarna naar de DOC, dat is een toeristische privéopleiding. Ik leerde er van alles over inkomend en uitgaand toerisme en kreeg les in vijf talen: Nederlands, Engels, Frans, Duits en Italiaans. Maar op een gegeven moment heb ik Italiaans eruit gegooid, want ik kwam met Spaans, Frans en Italiaans in de knoop. Ik leerde ook andere facetten van de reiswereld kennen, waardoor werken op een reisbureau me meteen erg leuk leek. Maar in die periode, iets meer dan 30 jaar geleden, was stage nog niet normaal. Dus ging ik zelf op mijn brommertje naar Hengelo om aan verschillende reisbureaus te vragen of ik er stage mocht lopen. Ik ben toen bij Jan Kerkhoff van TCI Reisbureau terechtgekomen. Ik vergeet never nooit niet mijn eerste dag.”

Oh vertel…

“Dat was op een zaterdag en Jan vertelde dat hij even een visje op de markt ging halen. Ik zei nog tegen hem dat ik de klanten netjes zou vertellen dat ik stagiaire ben en alleen de gidsen zou meegeven. Ik had natuurlijk nauwelijks ervaring, sterker nog ik had nog nooit gevlogen. Mijn oom werkte bij de marechaussee en door hem wist ik wel hoe een vliegtuig er van binnen uitzag. Maar verder was ik toen nog niet gekomen. Op een gegeven moment vroeg ik me wel af waar Jan bleef. Hij was en bleef weg. Maar blijkbaar zag hij wel iets in me, want tegen het einde van de dag had ik zonder enige hulp al acht boekingen gemaakt. Geweldig toch?”

