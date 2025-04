MSC Cruises blaast, na enkele jaren afwezigheid, het speciale ‘MSC Star of the Month’ – programma nieuw leven in.

Elke maand wordt een uitmuntende partner in het zonnetje gezet als ‘MSC Star’, als erkenning voor hun bijzondere prestaties. Voor de maand maart is Reisburo Schoenmaeckers in Susteren door MSC Cruises uitgeroepen tot ‘MSC Star of the Month’, als erkenning voor hun uitstekende boekingsresultaten.

Op de foto: Daniel Kruithof (MSC Cruises), Noa Simons & Evelien Claassen (Reisburo Schoenmaeckers Susteren) niet aanwezig maar onderdeel van het team: Diana Schellings.