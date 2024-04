MSC Cruises komt met een nieuw zomer 2024 ‘Stay & Cruise’-programma, dat gasten de kans biedt om hun cruise van zeven nachten te verlengen tot een ‘landvakantie’ van negen of tien nachten.

Het nieuw programma omvat een uitbreidingspakket, dat gasten de mogelijkheid biedt om hun vakantie voor of na hun cruise van zeven nachten op zee te verlengen met twee extra overnachtingen met ontbijt inbegrepen in een viersterrenhotel in Athene, Venetië en Rome of een driesterrenhotel in Miami, evenals de optie voor twee of drie nachten in een viersterrenhotel in New York. Inbegrepen in het pakket is ook een stadsexcursie van een halve dag om de topattracties van de stad te ontdekken. Om voor een nog completere vakantie-ervaring te zorgen, biedt het aanbod privétransfers van de luchthaven naar het hotel en van het hotel naar het schip voor gasten die voor de cruise verblijven. Voor gasten die na de cruise blijven, zijn er transfers van het schip naar het hotel en van het hotel naar de luchthaven.

Frank Van den Steen, Country Manager Benelux MSC Cruises: “Vooral bij populaire bestemmingen wensen vele van onze klanten aan het vertrek of aankomst van hun cruise een verblijf van enkele dagen te koppelen. Met de ‘Stay & Cruise’ formule zijn ze daarbij zeker dat dit naadloos aansluit bij de cruise-ervaring en kunnen ze op die manier van een totaalvakantie genieten.”

Het ‘Stay & Cruise’ aanbod is beschikbaar op verschillende MSC Cruises Zomer 2024 afvaarten in het Middellandse Zeegebied en het Caribisch gebied.