MSC Cruises heeft haar loyaliteitsprogramma, de MSC Voyagers Club, aangepast door een nieuwe categorie te introduceren voor de meest toegewijde gasten: Blue Diamond.



Deze nieuwe categorie bevindt zich boven de bestaande niveaus (Classic, Silver, Gold en Diamond) en biedt toegang tot een reeks extra exclusieve voordelen, die bovenop de bestaande Diamond-lidmaatschapsvoordelen komen, en zowel Diamond- als Blue Diamond-leden krijgen de hoogste prioriteit voor een eventuele kajuitupgrade. De Blue Diamond-status is uitsluitend te behalen door met MSC Cruises te varen, en niet via programma’s, zoals het Status Match-programma, waardoor het echt de meest loyale gasten van de rederij beloont.

Een andere nieuwe toevoeging voor alle MSC Voyagers Club-niveaus is de verlenging van de geldigheid van het lidmaatschap, die is uitgebreid van drie naar vijf jaar. Dit betekent dat gasten meer tijd hebben om door de lidmaatschapsniveaus te stijgen en zo toegang krijgen tot meer voordelen. Het enige wat nodig is, is eens in de vijf jaar een cruise maken om het lidmaatschap te behouden. Het is nu nog makkelijker om MSC Voyagers Club-lid te worden – iedereen kan zich aanmelden, zelfs zonder een cruise te boeken. Dit biedt direct toegang tot de MSC Voyagers Selectie-afvaarten en kortingen tot wel 20%.

