Van 5 tot en met 7 februari 2026 vindt in de Brabanthallen in ’s-Hertogenbosch de allereerste editie van het Vakantie Festival plaats, het nieuwe travel lifestyle event van Nederland waar bestemmingen, reisorganisaties en travel lifestyle-merken samenkomen om te inspireren, verbinden en de reislust te vieren.

Een van de internationale deelnemers is Mwanzo Tours Uganda, dat een vleugje Oost-Afrikaanse magie toevoegt aan het festival en de ongerepte schoonheid en gastvrijheid van Oeganda naar Nederland brengt.

Mwanzo Tours Uganda is gespecialiseerd in op maat gemaakte safari’s, gorillatrekkingen en culturele reizen die reizigers onderdompelen in het hart van Oeganda. Van de mysterieuze wouden van Bwindi en de savannes van Queen Elizabeth National Park tot de rustgevende wateren van Lake Bunyonyi, elke reis met Mwanzo Tours Uganda vertelt een verhaal van natuur, gemeenschap en echtheid.

“We zijn er trots op de schoonheid van Oeganda naar Nederland te brengen”, zegt Anthony Kiweewa van Mwanzo Tours Uganda. “Ons doel is om te laten zien dat Oeganda niet alleen om dieren in het wild draait, maar ook om mensen, cultuur en emotie. Het Vakantie Festival biedt ons het perfecte podium om onze passie voor verantwoord toerisme en echte ontmoetingen te delen.”

Volgens Frits Kuijper, creatief directeur van het Vakantie Festival, brengt de deelname van Mwanzo Tours Uganda kleur en diepgang aan het evenement. “Ze brengen passie en karakter naar ons festival, precies wat bezoekers zal inspireren. Het verhaal van Oeganda, met zijn ongerepte natuur en warme gastvrijheid, past perfect binnen onze sfeer van avontuur en ontdekking.”

T.J. van Apeldoorn, strategisch directeur van het Vakantie Festival, benadrukt het bredere belang van de samenwerking. “De deelname van Mwanzo Tours Uganda onderstreept onze ambitie om een echt wereldwijd platform te creëren, dat culturen verbindt, diversiteit viert en reizigers authentieke inzichten biedt in bestemmingen buiten de gebaande paden.”

Over het Vakantie Festival

Het evenement brengt bestemmingen, reisorganisaties en travel lifestyle-merken samen in een inspirerende festivalsfeer vol beleving, advies en entertainment. Benieuwd naar de mogelijkheden om deel te nemen? Kijk op vakantiefestival.com/info of neem contact op met het team via sales@vakantiefestival.com / 085 486 85 41.