“Na een heftige periode heeft iedereen een reset nodig”

Deel dit artikel

Kanker krijg én heb je nooit alleen, en het blijft een onderdeel van jouw leven en dat van jouw dierbaren. Voor de één is het een wat groter onderdeel dan voor de ander, maar het zal er altijd zijn. Judith Muijen – Sengul biedt met het reisconcept, Joy & Memory Holiday, mensen die te maken hebben (gehad) met deze levensbedreigende ziekte, een zorgeloze vakantiebeleving.

Judith: “Ons verhaal draait om kanker, om deze ziekte een plek te kunnen geven in je leven. De eeuwige angst die er is en waar je mee moet leren leven. Mijn man, Murat, kreeg in 2012 kanker, desondanks dat het terugkwam is hij nu in remissie. Kanker heeft een hele grote invloed op ons huishouden en dat is vanzelfsprekend niet altijd gemakkelijk; het is een rollercoaster met vele ups en downs. Je leeft continu met angst, maar ook met pijn, verdriet en in het ergste geval met verlies. Ik wilde al mijn ervaring in het toerisme gebruiken om mensen met kanker en hun naasten tijdens een vakantie in het buitenland weer het gevoel te geven dat zij leven. Dát is de missie van JM Holiday.”

Klik hieronder voor het hele interview. Liever Travelpro thuis of op kantoor ontvangen? Klik dan hier.

Author Sharon Evers