Onder het motto ‘Leren Post Win‘ motiveert NCL in mei actieve verkooppartners om actief te worden via e-learning en NCL te promoten op social media. Er is een kans om de eerste hutten te winnen voor het première-evenement van de Norwegian Aqua in het voorjaar van 2025.

De online cursussen in de virtuele universiteit van NCLU zijn voor de campagne in een nieuw jasje gestoken. Als eerste kwalificatie voor de wedstrijd hebben reisverkopers een masterdiploma nodig of ten minste vijf cursussen die zijn afgerond tussen 1 en 31 mei 2024.

ip: Als je eenmaal in de leer-flow zit, moet je bij de les blijven, want er wachten nog veel meer nieuw bijgewerkte leerinhoud en extra voordelen op NCLU-afgestudeerden, waaronder kortingen op cruises en uitnodigingen voor exclusieve evenementen!



Nog een vereiste om in aanmerking te komen voor de loterij: NCL dient minstens één keer gepromoot te worden op het social media kanaal van een reisadviseur of reisagent (hashtag #CruiseNorwegian). Partners kunnen content onder andere vinden via Norwegian Central in de sectie Marketing Headquarters. Populaire downloads daar zijn onder andere de promobanners in verschillende formaten, de huidige hoofdcatalogus, verschillende pagina´s over het boekingsproces in de NCL Agent Booking Engine of over de Free at Sea vakantie-upgrade en – net helemaal opnieuw ontworpen en vers van de pers – de Partners First sales manual. Deze laatste bevat productinformatie voor nieuwe agenten en oude rotten in het vak die verder gaat dan de catalogusinhoud voor consumenten (zoals dekplannen) en veel nuttige informatie ter ondersteuning van de verkoop.



Première-evenement en te winnen cadeaupakketten

De eerste vijf hutten voor het première-evenement van Norwegian Aqua in het voorjaar van 2025 en tien cadeaupakketten voor de zomervakantie (NCL-rugzak, waterfles en handdoek) worden verloot.

Reisagenten kunnen zich inschrijven voor de wedstrijd op https://trade.ncl.com/partnersfirstmonth.

