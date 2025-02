In 2024 bereikte het Deense toerisme opnieuw een recordjaar, dankzij een toename in buitenlandse toeristen en reizen in het voor- en najaar. Deze groei laat zien dat Denemarken het hele jaar door een aantrekkelijke vakantiebestemming is. De verwachting is dat die groei ook in 2025 zal doorzetten.

Het Deense toerisme weet wederom zijn eigen record voor overnachtingen te verbreken. Zowel 2022 als 2023 leverden records op en de laatste cijfers van Danmarks Statistik laten zien dat 2024 deze trend volgt met een totaal van 65,1 miljoen overnachtingen, een stijging van 2,1% ten opzichte van 2023. Hiervan waren 34,1 miljoen overnachtingen afkomstig van buitenlandse toeristen. Nederland behaalde ook opnieuw een record met in totaal 1.812.976 overnachtingen. Hiermee is Nederland officieel de op een na grootste markt voor buitenlandse toeristen in Denemarken.