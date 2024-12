Lisette Klomp Bueters (Director Leisure Sales Nederland KLM) begint per 1 februari 2025 met een nieuwe baan binnen KLM en verlaat daarmee de Nederlandse markt, dat laat Bas Gerressen (directeur KLM Nederland) weten.

“Sinds haar start in september 2016 als Sales Director Leisure Market bij KLM Nederland heeft Bueters zich in zowel de mooie tijden (zoals KLM’s 100-jarig jubileum) als tijdens de uitdagingen van de Covid-periode ingezet voor het onderhouden van de relatie tussen u en KLM”, aldus Gerressen.

Over de opvolg(st)er van Klomp Bueters wordt op een later moment meer informatie gegeven.

In de december 2023-editie van Travelpro publiceerden we een uitgebreid duo-interview tussen Lisette en Maaike van der Windt (directeur de Jong Intra Vakanties). De volledige editie is hieronder gratis te lezen.