Nieuwe campagne voor Transavia

Transavia lanceert vandaag een nieuwe campagne met als thema: ‘Een goede reis’. Bij de aftrap van de campagne laat de airline zien wat reizen brengt in het leven van verschillende mensen. Zoals jaarlijks je familie bezoeken. Nieuwe culturen ontdekken. Of gewoon je accu opladen.

Kelly Ratering, Lead Brand bij Transavia: “We hadden behoefte aan een aanscherping van de merkstrategie die past bij wie we zijn én helpt met keuzes maken in de grote en kleine dilemma’s die er spelen. Zo weten de verschillende doelgroepen beter wat ze van ons kunnen verwachten én weten we intern nóg beter waar we het allemaal voor doen. Het thema ‘Een goede reis’ is een mooie paraplu.”

Author Sharon Evers