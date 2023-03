Nieuwe CEO voor Brussels Airlines

Deel dit artikel

Dorothea von Boxberg wordt de nieuwe CEO van Brussels Airlines met ingang van 15 april.

In haar nieuwe rol zal ze ook de functie van ‘Vertegenwoordiger van de Raad van Bestuur bij de Europese Commissie’ op zich nemen.

Von Boxberg is momenteel voorzitter van de raad van bestuur van Lufthansa Cargo AG.

Christina Foerster, lid van de raad van bestuur van de Lufthansa Group en voorzitter van de raad van bestuur van SN Airholding: “Ik ben erg blij dat Dorothea von Boxberg, een ervaren en bekwame luchtvaartmanager van de Lufthansa Group, de leidende positie bij Brussels Airlines op zich neemt.”

De opvolg(st)er van Dorothea von Boxberg bij Lufthansa Cargo wordt zo snel mogelijk aangekondigd.

Dorothea von Boxberg begon haar professionele carrière in 1999 bij de Boston Consulting Group. In 2007 stapte ze over naar de Lufthansa Group, waar ze verschillende managementfuncties bekleedde. Vanaf 2012 was ze verantwoordelijk voor Customer Experience Design bij Lufthansa Airline. Gedurende deze tijd introduceerden zij en haar team een nieuwe generatie Business Class-stoelen. In 2015 stapte Von Boxberg over naar Lufthansa Cargo AG en leidde ze de afdeling Global Sales Management. In 2018 werd ze benoemd tot lid van de Raad van Bestuur van Lufthansa Cargo AG. Aanvankelijk was ze verantwoordelijk voor wereldwijde verkoop, netwerkplanning, productbeheer en productontwikkeling, en sinds 2021 leidt ze Lufthansa Cargo AG als voorzitter van de raad van bestuur.

Auteur Arjen Lutgendorff