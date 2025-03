De reisbranche is dynamisch, veelzijdig en vol mogelijkheden. Maar hoe werkt het precies? Wie zijn de belangrijkste spelers? En hoe worden reizen eigenlijk ingekocht? Voor iedereen die aan de slag gaat in de reisbranche, lanceert Reiswerk een gloednieuwe e-learning: Introductie in de reisbranche.

Deze compacte en praktijkgerichte e-learning op Travel College biedt een overzicht van de reiswereld. In acht overzichtelijke hoofdstukken leer je de basis: van de belangrijkste marktpartijen en inkomstenmodellen tot actuele trends en regelgeving. Ook ontdek je wat de waarde is van reizen voor zowel de reiziger als de bestemming.

De e-learning is flexibel en interactief. Je bepaalt zelf de volgorde waarin je de modules doorloopt en test na elk hoofdstuk je kennis. Binnen ongeveer twee uur heb je een stevig fundament gelegd én ontvang je een certificaat van deelname.

Wil je goed voorbereid aan de slag in de reisbranche? Start dan vandaag nog met de Introductie in de reisbranche e-learning van Reiswerk.

Ben jij verantwoordelijk voor de onboarding van nieuwe medewerkers? Geef ze een vliegende start met deze e-learning! Nieuwe collega’s krijgen zo direct inzicht in de verschillende aspecten van marktpartijen tot inkomstenmodellen, regelgeving en trends.

Alle medewerkers in de reisbranche (indien aangesloten bij de cao reisbranche) kunnen een gratis account aanmaken op Travel College, waardoor je binnen 2 minuten al meteen kunt starten! Gebruik bij het registreren code E76WZE. Bekijk hier de e-learning.