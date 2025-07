Captain Cruise heeft onlangs haar intrek genomen in een ruim, nieuw pand aan de Havenstraat 21 in Schiedam. Met een oppervlakte die maar liefst drieënhalf keer groter is dan de vorige locatie in Vlaardingen, biedt deze stap volop ruimte voor verdere groei en ontwikkeling.

Robert Pieter, eigenaar van Captain Cruise, licht toe: “De afgelopen jaren hebben we een mooie en sterke groei doorgemaakt. Ons pand in Vlaardingen werd simpelweg te klein om onze ambities en de behoeften van onze klanten optimaal te blijven bedienen. In Schiedam hebben we nu de ruimte om ons team verder te versterken en op te leiden, zodat we zowel onze particuliere klanten als retailpartners nog beter van dienst kunnen zijn.”

De nieuwe locatie biedt een uniek uitzicht over de waterweg, waar regelmatig cruiseschepen voorbijvaren. “Particuliere klanten blijven van harte welkom en binnenkort start Captain Cruise met het organiseren van interne presentaties voor zowel consumenten (B2C) als zakelijke partners (B2B). Daarnaast wordt er gewerkt aan de realisatie van een innovatief Cruise Experience Centre. Daarmee willen we onze leidende positie in de zakelijke cruisemarkt verder verstevigen, en tegelijkertijd meer focus leggen op de directe consumentenmarkt. Deze week gaat bovendien de volledig vernieuwde zoekmachine live, gericht op ‘cruise only’. Verdere uitbreidingen en nieuwe modules volgen binnenkort.”

“Met deze verhuizing naar Schiedam, een groeiend team en de introductie van nieuwe IT-functies zijn we volledig voorbereid op de volgende fase in onze ontwikkeling”, aldus Robert Pieter.