Noord wordt het nieuwe zuid

Vanaf ons terras van onze Toscaanse vakantiewoning, hebben we een prachtig uitzicht over de vallei met in de verte het pittoreske Castelnuovo di Garfagnana. Maar deze ochtend is het uitzicht anders. De vallei vult zich langzaam met slierten rook. Het blijkt te gaan om flinke branden zo’n 40 kilometer verderop bij het mooie Lucca.

Ook deze zomer domineerden de vele bosbranden en de droogte massaal het nieuws. Met name de drie populairste Interhome bestemmingen Frankrijk, Spanje en Italië krijgen hier steeds vaker mee te maken. Gelukkig zaten wij er onze vakantie nog ver vanaf maar die rookpluimen gaven me toch wel lichte rillingen.

Wat voor een effect zal de stijgende temperatuur gaan hebben op het toerisme? Binnen Interhome zagen we de laatste jaren al wel een lichte stijging in de boekingen naar Scandinavië. In de populaire Middellandse Zee gebieden tikt het kwik in de zomer al jaren de 40 graden aan of gaat er zelfs overheen. Veel toeristen maken al bewust een keuze om die warmte niet meer op te zoeken.

De komende twintig jaar zouden de Noordelijke kuststreken in Frankrijk en landen als Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland en Scandinavië wel eens populairder kunnen worden dan het veel te warme, droge en brandgevoelige Zuidelijk Europa.

Deze verschuiving zien we bij Interhome ook duidelijk terug in de toekomstplannen. Eén van de usp’s van Interhome zijn onze lso’s (local service offices). Momenteel hebben wij al ruim 100 van deze lokale kantoren in Europa. Hier ontvangen mijn lokale collega’s onze gasten, zorgen voor een vlotte sleuteloverdracht en zijn het aanspreekpunt ter plaatse. Vanuit het lso wordt ook de verdere acquisitie gedaan naar nieuwe accommodaties en zijn zij het aanspreekpunt voor de huiseigenaren.

Als we kijken naar de laatst geopende en de binnen niet al te lange tijd nieuwe te openen lso’s, zijn deze gevestigd aan de Belgische Kust, Normandië, Schotland, UK, Noord Duitsland en Oostenrijk. Toch de ietwat minder hete bestemmingen…. Een hele bewuste keuze.

Laat ik dan ook gelijk nog een mooi scoop met jullie delen. Binnenkort zal ons aanbod in Scandinavië meer dan verdubbeld worden. De vraag is er en daar spelen we graag op in.

Mijn vakantie bestond dit jaar trouwens uit twee delen. Eerst negen dagen in het hete maar prachtige Toscane en daarna heerlijk negen dagen afkoelen in de bergen van Oostenrijk.

Keep it cool,

Rudolf Verbeek

Key Account Manager Interhome

