Norbert van der Glas van start in nieuwe functie

Norbert van der Glas is aan de slag gegaan als Global Sales Manager bij Yacht Cruise Company.

Van der Glas heeft veel ervaring in de cruisesector. Hij is vooral bekend als het gezicht van Cruise Travel, waar hij mede-eigenaar was. In zijn meest recente baan was hij verantwoordelijk voor de Europese verkoop bij rederij Tradewind Voyages.

Yacht Cruise Company, opgericht in 2016 door Simone Boon en George Dekker, is een cruise-agentschap dat zich richt op cruiseschepen met een capaciteit van maximaal 300 passagiers.

Van der Glas gaat zich vooral bezighouden met de verkoop aan wederverkopers. De in Rotterdam gevestigde touroperator/cruise-agentschap heeft al enkele samenwerkingsverbanden met agenten in Nederland. Van der Glas gaat deze samenwerkingen verder uitbouwen, in de Benelux en in Europa.

‘Het aanbod zee- en riviercruises van Yacht Cruise Company past uitstekend bij mijn internationale ervaring’, zegt Van der Glas.

Author Theo de Reus