&Olives Travel stelt CEO aan

Christina Zandberg is op 1 november 2022 aangesteld als CEO van &Olives Travel. Het bedrijf, dat tot 2020 opereerde onder de naam Isropa Reizen, werd hiervoor op interim basis gerund door de CFO Marcel Gritter en CMO Madelon Seignette.

Zandberg heeft meer dan dertig jaar ervaring bij bedrijven als de Jong Intra Vakanties, Cathay Pacific en TUI Travel. “Onder haar leiding blijft &Olives Travel inzetten op onderscheidende vakanties op verrassende plekken rond de Middellandse zee en in het Midden-Oosten. Unieke reizen, persoonlijke service en een duurzame uitvoering staan daarbij centraal”, aldus de reisorganisatie.

Zandberg werkte acht jaar lang bij TUI Travel als Director Airline Department en Director & Head of Customer Experience. “Met haar ervaring als Marketing & Sales Manager bij Cathay Pacific Airways en als Commercial Manager bij De Jong Intra Vakanties, is ze een ware allrounder in de reiswereld. De nieuwe functie als CEO van &Olives Travel is haar dan ook op het lijf geschreven. Naast brede kennis op het gebied van marketing en klantervaring, heeft Zandberg veel ervaring met het managen van reisorganisaties.”

Zandberg: “In deze tijd van megatrends als Big Data en steeds verdergaande globalisering, is er beslist ruimte voor een vriendelijke organisatie als &Olives Travel. Bij ons draait het om onvergetelijke ervaringen en die sluiten naadloos aan bij de maatschappelijk verantwoorde manier waarop wij werken. Onze kwalitatieve en authentieke reizen worden georganiseerd in samenwerking met lokale partners die we goed kennen, zodat we garant kunnen staan voor verrassende bestemmingen en de kwaliteit die reizigers van ons gewend zijn. Onderscheidende vakanties met persoonlijke service in deze tijd waarin alles steeds digitaler wordt.”

Author Sharon Evers