Ongekende hoeveelheid stakingen in luchtvaart

Afgelopen week waren er 4.877 vluchten geannuleerd of langdurig vertraagd (langer dan 3 uur) in Europa. Dit kwam voornamelijk door stakingen in de luchtvaartsector. Hierdoor werden meer dan 70.000 passagiers gedupeerd; 2,5 keer zoveel dan de week ervoor, zo laat EUclaim weten.

Franse luchtverkeersleiders staakten maar liefst acht dagen, waarmee zij de langste staking van de afgelopen 15 jaar op hun naam hebben staan. Het personeel op vijf Duitse luchthavens legde voor één dag het werk neer en ook in Spanje staakte het luchthavenpersoneel. Van Austrian Airlines legde zelfs al het vliegend personeel tijdelijk het werk neer.

Er heerst veel onrust in de luchtvaartsector. In Frankrijk wordt al langer gestaakt tegen de invoering van een hogere pensioenleeftijd. Andere stakingen worden georganiseerd, omdat het personeel de lonen te laag en de werkdruk te hoog vindt. Of er op de eisen kan worden ingegaan is onbekend. Als deze onrust aanblijft, dan zullen de stakingen deze zomer grote gevolgen hebben voor vliegtuigpassagiers. Komende week belooft ook niet veel goeds; in Frankrijk en Griekenland wordt

morgen gestaakt en in Spanje heeft de luchtverkeersleiding vandaag het werk weer neergelegd.

De stakingen hebben ook impact op de Nederlandse reiziger. Zo werden afgelopen week 188 vluchten van en naar Nederland geannuleerd, ten opzichte van 72 vluchten een week eerder. Ook waren er 2,5 keer zoveel langdurige vertragingen in Nederland dan de week ervoor. Passagiers die geannuleerd of vertraagd zijn door een staking bij een derde partij, hebben geen recht op compensatie. Dit wordt namelijk gezien als overmacht. Als het vliegend personeel van de luchtvaartmaatschappij zelf staakt, zoals het geval was bij Austrian Airlines, dan heeft de passagier wél recht op een vergoeding. Daarnaast hebben passagiers (bij alle stakingen) recht op teruggave van extra kosten, die zij hebben gemaakt als gevolg van de staking. Denk hierbij aan hotelkosten, eten en drinken en alternatief vervoer. Extra kosten dienen vergoed te worden door de luchtvaartmaatschappij.

Auteur Arjen Lutgendorff