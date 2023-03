Online bereik reissector hoger dan pre-corona

Deel dit artikel

Na de magere jaren met reisbeperkingen is het online bereik van de reisbranchemerken in februari 2023 hoger dan pre-corona; ruim 8,6 miljoen unieke personen bezochten één of meerdere websites/apps uit de reisbranche. Ten opzichte van een jaar eerder is dat een stijging van 25%, ofwel 1.677.000 personen.

In alle leeftijdsgroepen bezochten in februari van dit jaar meer personen één of meerdere websites/apps uit de reisbranche. De stijging is onder 65-plussers het grootste, onder hen is de groei ten opzichte van een jaar eerder meer dan 30%. Onder 35-49-jarigen is het aandeel bereikten in februari het hoogst: meer dan twee derde van hen bezocht online een reisbranche merk.

In februari 2020, net voor de reisbeperkingen in Nederland, was het online bereik voor het laatst boven de 8 miljoen personen in diezelfde periode. In het opvolgende jaar daalde het bereik aanzienlijk naar minder dan 6 miljoen personen in februari 2021.

Opvallend is dat in dit jaar meer mensen een bezoek brachten op hun smartphone dan op hun PC/Laptop; het online bereik van reisbranchemerken is via PC/Laptop op gelijk niveau met twee jaar eerder (34%) maar stijgt op smartphone juist (naar 35%). Deze stijging is onder jongeren en 35-49-jarigen het sterkst.

Ook de bezoekfrequentie is in februari weer op het niveau van februari 2020 hersteld: 45% bezocht de reisbranchemerken 1 of 2 dagen in de maand en 55% 3 dagen of vaker.

Tussen de merken Booking, Vakantieveilingen en Voordeeluitjes blijkt de grootste online overlap: meer dan een kwart van de Booking-bezoekers hebben ook Vakantieveilingen en Voordeeluitjes in februari bezocht.

Auteur Arjen Lutgendorff