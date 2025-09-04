Op vrijdagavond 31 oktober 2025 vindt het Captain Cruise Retail Event plaats in het Van der Valk Hotel Delft. Dit speciale evenement is bedoeld voor reisagenten die op zoek zijn naar nieuwe inspiratie en inzichten in de wereld van cruises.

De avond biedt een unieke kans om in contact te komen met vertegenwoordigers van zowel zee- als riviercruise rederijen van over de hele wereld. Tijdens de speeddates kunnen reisagenten meer te weten komen over de verschillende rederijen, routes en bestemmingen. Bovendien staan de cruise-experts van Captain Cruise klaar om vragen te beantwoorden en meer te vertellen over het aanbod van het bedrijf.

Een bijzonder hoogtepunt van de avond is de mogelijkheid om aan boord te stappen van verschillende schepen via innovatieve virtual reality-beelden, waarmee deelnemers een unieke ervaring krijgen van de cruisewereld.

Het evenement start met een dinerbuffet, gevolgd door een gezellige borrel om het netwerk te versterken. Daarnaast maken deelnemers kans op aantrekkelijke prijzen, waaronder een riviercruise voor twee personen.

Dit is het ideale evenement voor reisagenten die hun kennis willen verdiepen en de nieuwste trends in de cruisemarkt willen ontdekken. Mis het niet!